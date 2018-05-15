Под проливным дождем в упорной борьбе вырвали «серебро» регбисты Бердска

В минувшие выходные, 12-13 мая, на стадионе «Заря» в Новосибирске проходил Кубок России по регби 7 зона «Сибирь». Это стартовые соревнования в сезоне 2018 для бердской регбийной команды «Дружина», которая, напомним, в этом году продолжает борьбу за пальму первенства Высшей Лиги чемпионата России по регби 7.

Нынче в столице Сибири собрались 8 команд региона, сообщили в бердском отделе физкультуры и спорта. Бердчане не оставили шансов соперникам в рамках розыгрыша группового этапа Кубка, затем в полуфинале обыграли красноярскую команду и вышли в финал, где соперником стал «Металлург» из Новокузнецка.

Игра действительно достойна финала: проливной дождь, упорная бескомпромиссная борьба, рев болельщиков. Основное время не определило победителя, пошла игра до первой реализации и заработанных очков. И капризная дама – удача — улыбнулась «металлургам», «Дружина» — второе место!