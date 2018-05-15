ФАС приостановила конкурс на освещение Академгородка в Новосибирске

Пресс-служба мэрии Новосибирска в апреле текущего года сообщала о проекте по замене обычных уличных светильников на светодиодное освещение. Новое оборудование позволит изменять уровень светового потока и уменьшать мощность осветительной установка до 50%.​ По расчетам, потребление электроэнергии сократится на 647 620 кВт/ч в год. Бюджет сэкономит 67,4 тыс. руб. в год.

Конкурс на поставку такого осветительного оборудования был объявлен 24 апреля. Максимальная цена контракта составляет 14,9 млн руб. Всего нужно поставить 1150 светильников, стоимостью 13 тыс. руб. каждый. Заказчиком выступило МКУ «Горсвет».

Новые светильники планируется установить на Бердском шоссе, проспекте Строителей, проспекте Академика Лаврентьева, ул. Героев Труда, Морском проспекте, ул. Пирогова, ул. Кутателадзе, ул. Николаева, проспекте Академика Будкера, ул. Терешковой, Детском проезде.

Согласно опубликованной документации, в ходе аукциона три компании подали жалобы в УФАС из-за предполагаемого нарушения антимонопольного законодательства. В ООО «Лампирис Трейд» считают, что заказчик ограничивает конкуренцию путем необоснованного сужения характеристик поставляемого товара по сравнению с действующим ГОСТ.

В жалобе указывается, что «требования к светодиодам (ток не менее 0,07А) существенно сужает круг применяемых в светильнике светодиодов, указывая на параметры конкретного диода», передает РБК. Авторы жалобы указывают, что, по мнению заказчика, показатель низкого рабочего тока светодиода введен в требования в связи с тем, что данная характеристика обеспечивает повышенный ресурс работы светодиодного модуля. «Утверждение о том, что данный параметр имеет непосредственное влияние на ресурс работы светодиодного модуля не обосновано», — отмечается в жалобе.

В ООО «Силэн-СтройИнвест» посчитали, что неправомерно установлены требования по КПД светильника (отношение светового потока светильника к световому потоку источников света), углу раскрытия светового потока, отсутствию визуально видимого радиатора охлаждения, типу защиты и конструктивному исполнению блока питания.

В ООО «Зет-Сервис» указали, что что заказчиком выставлены избыточно подробные требования к объекту закупки и указан желаемый производитель. В конкурсных документах значится «ФЕРЕКС» или эквивалент. «У указанного производителя такой модели нет, и объявлен запрет на заказ такой модели. Что говорит, видимо, о сговоре с производителем и, возможно, о коррупционной составляющей. (Особенно если учесть возможность альтернативных предложений в разы (!) дешевле)», — говорится в жалобе в УФАС.

В итоге антимонопольная служба приостановила конкурс.