Разбили голову 8-месячному ребенку сброшенной с крыши лопатой пьяные подростки в Новосибирске

В Новосибирске 9 мая с крыши 11-этажки толпа пьяных 17-летних подростков скинула лопата, которая повредила голову 8-месячному малышу. Ребёнок в это время находился на руках у отца. Минут через 10 приехала скорая, затем полиция. Ребёнок срочно был доставлен в 3-ю детскую больницу. К счастью, благодаря своевременной помощи врачей, малыш остался жив. Ему наложили 11 швов.

В главке МВД по Новосибирской области информацию подтвердили:

— 9 мая 2018 года в вечернее время суток в полицию Октябрьского района города Новосибирска поступило заявление от гражданина, в котором говорилось, что во время прогулки по улице Тополевая около дома №16, на него с ребёнком на руках с верхних этажей (или с крыши) произошло падение предмета. На место происшествия были вызваны сотрудники скорой помощи и полиции. Ребёнок был госпитализирован в медицинское учреждение.

Сотрудниками правоохранительных органов опросили всех лиц, находящихся на месте происшествия. В настоящее время полицейские проводят проверку по данному происшествию, устанавливают все обстоятельства произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

Больницей и вызовом полиции закончилась для новосибирской семьи прогулка после салюта 9 Мая.

— Мы возвращались с салюта: я, мой муж, сын и друг, — рассказала kp.ru мама пострадавшего мальчика Полина Неустроева. — Ребенок был на руках у супруга. Когда подошли к дому, услышали какие-то звуки на крыше многоэтажки напротив. Там были подростки. И вдруг слышим такой разговор, один кричит: «Кидай! Там никого нет». Мой муж в ответ: «Я тебе сейчас кину». Поднимает в этот момент голову, а на него и сына летит эта лопата. Супруг, как мог, закрыл рукой ребенка, но лопата все равно проехалась по голове сына… Они оба упали, малыш даже не заплакал — такой шок был.

От шока была готова упасть в обморок и мама, когда увидела голову сына.

— Муж убирает руку с головы сына, а ребенок весь в крови, — описывает Полина. — Он мне передает сына, кричит: «Вызывай «Скорую»!» А сам побежал в подъезд ловить этих негодяев. Там все соседи выбежали на улицу. Вызвали полицию.

Подростки, спасаясь от разъяренного папы грудничка, кинулись врассыпную. Мужчине удалось поймать лишь одного. И этого оказалось достаточно.

— Он его буквально за шкирку держал, чтобы тот не вырвался, — говорит Полина. — Полиция забрала парня, а нас с сыном увезли на «Скорой». Сыну пришлось зашивать голову… В больнице нам сказали: череп целый, сотрясения нет, ваш ребенок просто в рубашке родился. И если бы не папа, он погиб бы…

Пойманный подросток быстро сдал своих друзей, им всем по 17 лет (всего было человек пять). Скорее всего, подростки пили на крыше и смотрели салют.

— Муж поймал не того, кто кинул лопату, а его друга. Тот, кто кидал, сам позвонил нам позже. Интересовался, как ребенок. Муж его спрашивает: «Ты же слышал, что я тебе кричал?» Он говорит: «Да, я слышал. У меня эта лопата из руки выскользнула», — пересказывает тот разговор наша собеседница. — Но там такое расстояние — от соседнего дома до нашего! Чтобы эта лопата долетела до нас, надо было прилично размахнуться!

Полина переживает, что подростки не понесут должного наказания.

— Это легкий вред здоровью. Нам сказали, что виновному максимум грозит штраф 40 тысяч рублей, — продолжает мама мальчика. — И эта версия, что лопата просто соскользнула, не выдерживает никакой критики. Я постоянно звоню в полицию, спрашиваю, возбуждено ли дело, но почему-то никаких новостей…