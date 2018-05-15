Штрафы за плохое содержание остановочных павильонов выпишут в Бердске

Содержание остановочных павильонов проверили на прошлой неделе сотрудники отдела транспорта и дорожного хозяйства в Бердске.

— Составлено два административных протокола, которые будут переданы в административную комиссию для вынесения штрафа. Это остановки общественного транспорта ДК «Родина», киоск находится в неприглядном виде, и «18 квартал», — рассказала на совещании чиновников 14 мая начальник отдела транспорта и дорожного хозяйства Надежда Нятина.

Проблемы с непрезентабельным видом остановочных павильонов не редкость в Бердске. Как сообщал «Курьер. Среда. Бердск», в июле 2017 года замглавы по социальной политике Сергей Носов совершил рейд по Бердску в качестве дежурного по городу от администрации. Он побывал на остановке «18 квартал», где отсутствовала боковая стенка у остановочного павильона. Сергей Анатольевич отметил, что совместно с арендаторами дефект устранят, но впредь не стоит заключать договорных отношений продавцов шаурмы, хот-догов и лаваша на остановках общественного транспорта.

После вмешательства горадминистрации остановку привели в порядок, в том числе очистили от всех объявлений.