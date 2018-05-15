Вывоз капитала из России в январе-апреле вырос до $21 млрд
«Единая Россия» выдвинула Травникова кандидатом в губернаторы Новосибирской области
Гарантийный ремонт ул. Ленина сделают «Дорсиб плюс» и «Строй Сити» в Бердске
Штрафы за плохое содержание остановочных павильонов выпишут в Бердске
Под проливным дождем в упорной борьбе вырвали «серебро» регбисты Бердска
ФАС приостановила конкурс на освещение Академгородка в Новосибирске
Копирование, сканирование, набор текста, рассылка резюме
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Сгорели документы во время пожара в Юго-Восточном микрорайоне