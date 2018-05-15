Возьми меня! Я готова!

Квартиры от 1365 тыс.руб
В ипотеку без первоначального взноса от 11 300 руб. Наши квартиры: для продажи предлагаются 17 видов планировок, что позволит подобрать оптимальную квартиру для каждого. Все квартиры под самоотделку, высота потолков 2,65 м. Во всех квартирах предусмотрен большой балкон с пластиковым остеклением, а в двухуровневых квартирах с витражным остеклением. Большие и просторные студии с двумя окнами, что позволяет зрительно увеличить пространство и создать интересное дизайнерское решение.
Наш подъезд: в подъезде созданы комфортные условия для жизни жильцов: 2 современных малошумные лифтов Canny, отдельные подъемы в подъезд для детских колясок, пандусы для людей с ограниченными возможностями. На этажах расположены технические ниши, где установлены индивидуальные (поквартирные) тело и водосчетчики, что позволяет значительно снизить расходы на комунальных услугах.
Наш двор: Во дворах организованны традиционные детские площадки; спортивные площадки для детей, футбольные и баскетбольные площадки. Спланирована система парковок и движения транспорта внутри комплекса с пешеходными зонами.
Социальная инфраструктура, транспортная доступность. Преимущества жизни в центре города неоспоримы: это непосредственная близость остановок общественного транспорта, откуда можно уехать в любую часть Бердска и в Новосибирск, также в непосредственной близости торговый центр, 2е аптеки, рестораны и кафе, кроме того шаговой доступности детский сад, школа, дворец культуры (городской центр досуга), центральная больница, детская поликлиника. А внутриквартальное расположение жилого комплекса оградит жителей от шумных улиц.
Варианты квартир:
• квартиры-студии:
30 кв. м — цена от 1 365 000 руб.,
34 кв.м – цена 1512 000 руб
38 кв.м – цена 1728 000 руб
42 кв.м – цена 1780 000 руб.
• 1-комнатные квартиры 52 кв. м — цена от 2 191 000 руб.,
• 2-комнатные студии 56 кв. м — цена 2 700 000 руб
• 3-комнатные квартиры 95 кв. м — цена 3 700 000 руб.
2-уровневые квартиры от 60 кв.м до 132 кв.м. – цена от 2700 000 до 6 360 000 руб Действует система скидок. Акции. Ипотека без первоначального взноса Беспроцентная рассрочка
Более подробную информацию можно узнать отделе продаж застройщика ООО «АВС-М» Г.Бердск. ул. Лунная, д. 1 цокольный этаж тел.: 310-02-54; 310-03-54
С проектной декларацией можно ознакомиться на сайте new.avc-m.ru
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