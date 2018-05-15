Возьми меня! Я готова!

Квартиры от 1365 тыс.рубВ ипотеку без первоначального взноса от 11 300 руб. для продажи предлагаются 17 видов планировок, что позволит подобрать оптимальную квартиру для каждого. Все квартиры под самоотделку, высота потолков 2,65 м. Во всех квартирах предусмотрен большой балкон с пластиковым остеклением, а в двухуровневых квартирах с витражным остеклением. Большие и просторные студии с двумя окнами, что позволяет зрительно увеличить пространство и создать интересное дизайнерское решение.

Наш подъезд: в подъезде созданы комфортные условия для жизни жильцов: 2 современных малошумные лифтов Canny, отдельные подъемы в подъезд для детских колясок, пандусы для людей с ограниченными возможностями. На этажах расположены технические ниши, где установлены индивидуальные (поквартирные) тело и водосчетчики, что позволяет значительно снизить расходы на комунальных услугах.

Наш двор: Во дворах организованны традиционные детские площадки; спортивные площадки для детей, футбольные и баскетбольные площадки. Спланирована система парковок и движения транспорта внутри комплекса с пешеходными зонами.

Социальная инфраструктура, транспортная доступность. Преимущества жизни в центре города неоспоримы: это непосредственная близость остановок общественного транспорта, откуда можно уехать в любую часть Бердска и в Новосибирск, также в непосредственной близости торговый центр, 2е аптеки, рестораны и кафе, кроме того шаговой доступности детский сад, школа, дворец культуры (городской центр досуга), центральная больница, детская поликлиника. А внутриквартальное расположение жилого комплекса оградит жителей от шумных улиц.

Варианты квартир:

• квартиры-студии:

30 кв. м — цена от 1 365 000 руб.,

34 кв.м – цена 1512 000 руб

38 кв.м – цена 1728 000 руб

42 кв.м – цена 1780 000 руб.

• 1-комнатные квартиры 52 кв. м — цена от 2 191 000 руб.,

• 2-комнатные студии 56 кв. м — цена 2 700 000 руб

• 3-комнатные квартиры 95 кв. м — цена 3 700 000 руб.

2-уровневые квартиры от 60 кв.м до 132 кв.м. – цена от 2700 000 до 6 360 000 руб

Действует система скидок.

Акции.

Ипотека без первоначального взноса

Беспроцентная рассрочка

Более подробную информацию можно узнать отделе продаж застройщика ООО «АВС-М»

Г.Бердск. ул. Лунная, д. 1 цокольный этаж

тел.: 310-02-54; 310-03-54

С проектной декларацией можно ознакомиться на сайте new.avc-m.ru

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