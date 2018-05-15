Сгорели документы во время пожара в Юго-Восточном микрорайоне

Пожар в одноэтажном здании в Бердске произошел в воскресенье, сообщили в управлении МЧС по Новосибирской области.

13 мая в 23:19 в Бердск Новосибирской области пожар произошел в кирпичном одноэтажном здании на ул. Авиастроителей, 12. Внутри здания, в выгороженном помещении, огнем была повреждена мебель и документация. В 23:25 пожар был ликвидирован. На тушение пожара привлекалось 2 единиц техники и 8 человек личного состава.