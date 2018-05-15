Убил из пистолета ТТ на рынке продавца и скрылся в Башкирии житель Новосибирска

В Новосибирске по горячим следам раскрыто убийство, совершенное в Ленинском районе, сообщили в понедельник в управлении СКР по Новосибирской области.

Отделом по Ленинскому району Новосибирска Следственного комитета по Новосибирской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 105 УК РФ по факту обнаружения тела мужчины в автомобиле с огнестрельным ранением в области головы.

По данным следствия, днем 7 мая 2018 года 47-летний житель Новосибирска прибыл на автомобильную парковку, расположенную у дома №19/1 по ул. Троллейной Новосибирска и сел в автомобиль Toyota Corolla к ранее знакомому 33-летнему мужчине, которому продавал радиодетали. В ходе разговора о покупке и продажи радиодеталей между собеседниками возник внезапный конфликт, в ходе которого 47-летний из боевого пистолета марки «ТТ» произвел выстрел в голову 33-летнему. От полученного ранения потерпевший скончался на месте происшествия. Далее злоумышленник скрылся и покинул территорию Новосибирской области.

Сотрудниками управления уголовного розыска главка МВД России по Новосибирской области совместно со следователями-криминалистами следственного управления злоумышленник задержан на территории Республики Башкортостан в городе Туймазы и доставлен в Новосибирск.

В настоящее время фигуранту дела предъявлено обвинение в совершении указанного преступления и судом по ходатайству следователя избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

По делу выполняется комплекс следственных действий, направленных на установление всех подлежащих доказыванию обстоятельств, расследование продолжается.

По информации Управления МВД по Новосибирской области, трагедия произошла на территории рынка в Ленинском районе Новосибирска.

По результатам анализа записей камер видеонаблюдения оперативники МВД во взаимодействии с ФСБ установили приметы причастного к преступлению гражданина и автомобиль, на котором он уехал с места преступления. Вскоре была получена информация, что разыскиваемая машина покинула регион и движется в западном направлении.

К розыску были подключены полицейские Омской, Тюменской, Свердловской областей и Башкирии. На стоянке одного из кемпингов 47-летний подозреваемый был задержан сотрудниками спецназа МВД по Республике Башкортостан. Установлено, что после преступления подозреваемый сменил на своей машине российские автомобильные номера на европейские. При задержании у него обнаружили российскую и иностранную валюту, эквивалентную сумме 1,4 млн. рублей.

В минувшие выходные задержанный под конвоем был доставлен в Новосибирск, судом ему избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.