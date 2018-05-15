Совфед: Запад ставил задачу не допустить Путина до выборов

Запад с 2011 года ставил конкретную задачу не допустить к президентскому посту Владимира Путина, и попытки повлиять извне на желание большинства граждан России оставить его главой государства предпринимались задолго до международного политического кризиса. Об этом говорится в проекте специального доклада временной комиссии Совета Федерации по защите госсуверенитета, посвященного выборам президента в РФ в 2018 году. Как ожидается, доклад будет представлен до конца мая, передает ТАСС.

«В проекте специального доклада, в частности, указывается: «В Вашингтоне и других столицах хорошо понимали, что с учетом российских традиций и Конституции РФ главная битва за контроль над Россией происходит в период выборов главы нашего государства». Более того, начиная как минимум с 2011 года ставилась конкретная задача не допустить к президентскому посту лично Владимира Владимировича Путина», — сказал глава комиссии СФ Андрей Климов на заседании комитета по международным делам, рассказывая о подготовке спецдоклада.

«То есть попытки повлиять извне на желание большинства граждан РФ оставить Владимира Путина главой государства предпринимались задолго до международного политического кризиса 2014 года, выбора Дональда Трампа президентом США и провозглашения в американском федеральном законе России официальным противником коллективного Запада», — добавил он.

Как отметил глава комиссии, президентские выборы 2018 года в России представлялись политическим оппонентам РФ в качестве наиболее подходящего периода для комплексной реализации их оперативно-тактических и стратегических задач, связанных с попыткой изменить не только основы внешней и внутренней политики РФ, но также состав и структуру органов власти и управления.

«Ни один серьезный западный аналитический центр не рассчитывал на то, что сам Путин не будет участвовать в выборах, а его победа 18 марта 2018 года не вызывала там сомнений. Так же, как и то, что это будет уверенная победа, основанная на поддержке явного большинства российского общества. Главный расчет делался на будущее — подготовку и проведение последующих парламентских [в 2021 году] и президентских [в 2024 году] выборов в РФ», — сказал Климов.