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Совфед: Запад ставил задачу не допустить Путина до выборов

В проекте специального доклада временной комиссии СФ по защите госсуверенитета также указывается, что «главная битва за контроль над Россией» происходит в период выборов главы государства.

15.05.2018 Фото: Кремлин.ру 7 коммент.

Совфед: Запад ставил задачу не допустить Путина до выборов

Владимир Путин на инаугурации 7 мая 2018 года

Запад с 2011 года ставил конкретную задачу не допустить к президентскому посту Владимира Путина, и попытки повлиять извне на желание большинства граждан России оставить его главой государства предпринимались задолго до международного политического кризиса. Об этом говорится в проекте специального доклада временной комиссии Совета Федерации по защите госсуверенитета, посвященного выборам президента в РФ в 2018 году. Как ожидается, доклад будет представлен до конца мая, передает ТАСС.

«В проекте специального доклада, в частности, указывается: «В Вашингтоне и других столицах хорошо понимали, что с учетом российских традиций и Конституции РФ главная битва за контроль над Россией происходит в период выборов главы нашего государства». Более того, начиная как минимум с 2011 года ставилась конкретная задача не допустить к президентскому посту лично Владимира Владимировича Путина», — сказал глава комиссии СФ Андрей Климов на заседании комитета по международным делам, рассказывая о подготовке спецдоклада.

«То есть попытки повлиять извне на желание большинства граждан РФ оставить Владимира Путина главой государства предпринимались задолго до международного политического кризиса 2014 года, выбора Дональда Трампа президентом США и провозглашения в американском федеральном законе России официальным противником коллективного Запада», — добавил он.

Как отметил глава комиссии, президентские выборы 2018 года в России представлялись политическим оппонентам РФ в качестве наиболее подходящего периода для комплексной реализации их оперативно-тактических и стратегических задач, связанных с попыткой изменить не только основы внешней и внутренней политики РФ, но также состав и структуру органов власти и управления.

«Ни один серьезный западный аналитический центр не рассчитывал на то, что сам Путин не будет участвовать в выборах, а его победа 18 марта 2018 года не вызывала там сомнений. Так же, как и то, что это будет уверенная победа, основанная на поддержке явного большинства российского общества. Главный расчет делался на будущее — подготовку и проведение последующих парламентских [в 2021 году] и президентских [в 2024 году] выборов в РФ», — сказал Климов.


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(7) Комментариев

  1. док

    строго наоборот

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  2. Вовкин сын

    В который раз убеждаюсь что наша бюрократическая система с голоду не подохнет! Да пол страны, хотя бы после работы за ужином слушая новости по 5 / 10 секунд перелистывая каналы, ответит на вопрос «кто строит козни нашей стране». А эти ребята, целыми поколениями за гос.счёт мучают свои попы в офисных креслах дороже чем у половины страны мебель в доме и машинах стоимость которых вызывает головукружение у рабочего народа. Моя позиция такова. Я искренне верю, что и среди всей этой зажравшейся поднебесной есть нормальные ребята, которые не могут действовать самостоятельно, потому что их сразу турнут оттуда. А чтобы они активизировались надо начать с населения нашей родины! Любите себя, своих близких и окружающих по возможности. И со временем у тех кто имеет власть не останется полномочий над народом, кроме как начать пахать и оправдывать вложения потому что за любой косяк его начнут не увольнять, а призывать к ответственности!

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  3. Аноним

    Сам то понял что написал!

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  4. Новый мэр

    Да Путин удобен западу, не врите вы нам,

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  5. Аноним

    «И со временем у тех кто имеет власть не останется полномочий над народом, кроме как начать пахать и оправдывать вложения »
    это крайне наивное ожидание — примерно как ожидание Второго Пришествия ..)
    Власть не дают. Ее берут. Если могут и хотят. Но власть — это ещё и ответственность. А вот ее не все готовы принимать на себя… а уж обратно её никто никогда добровольно не отдавал , во всяком случае в загадочной России…:-!

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  6. Поросёнок Пётр

    Прожирая из бюджета на своё содержание 5 миллиардов рублей в год, группа чиновников, называющая себя сенаторами, совершенно не понятно чем занимается, от слова совсем, зачем нужна эта структура в системе государственного управления, совершенно не понятно *UNKNOWN* По сути, Совет Федерации это синекура для различных мутных личностей, которые прикрывают своё криминальное прошлое и настоящие депутатской неприкосновенностью. Впрочем, Россия щедрая душа, нам не жалко тратить 5 миллиардов на эту гоп-компанию.

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