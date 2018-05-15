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Гарантийный ремонт ул. Ленина сделают «Дорсиб плюс» и «Строй Сити» в Бердске

После реконструкции ул. Ленина подрядные организации должны устранять появившиеся дефекты в течение 4 лет.

15.05.2018 Автор: Галина Панчева Фото: Курьер. Среда. Бердск 4 коммент.

Гарантийный ремонт ул. Ленина сделают Дорсиб плюс и Строй Сити в Бердске

В районе 11 квартала наблюдается разрушение финишного слоя асфальта

Дефекты, образовавшиеся после реконструкции ул. Ленина, устранят подрядчики в Бердске. По словам начальника УЖКХ Владимира Захарова, гарантийное обслуживание каждого отремонтированного участка — 4 года. В июне подрядчики приступят к ремонту.

Напомним, глобальная реконструкция ул. Ленина началась в 2014 году. За это время полностью заменено дорожное полотно на участке от ул. Попова до ул. Герцена. Там же установлены новые светильники, разбиты газоны, построена ливневка. Полностью изменено благоустройство улицы. На реконструкцию главной улицы Бердска было потрачено порядка 200 млн рублей.

После проведенной реконструкции ул. Ленина находится на гарантийном обслуживании. Ежегодно после зимы проводится визуальный осмотр дорожной сети и при необходимости составляется дефектация. Для устранения замечаний и дефектов документ направляется подрядной организации.

— В основном на дороге наблюдается разрушение асфальта финишного слоя, примыкания к колодцам, — рассказал «Курьер. Среда. Бердск» Владимир Захаров.

По словам Захарова, подрядчик не будет менять асфальт полностью, будут убраны разрушения асфальтового покрытия.

Обрушения дороги наблюдается в районе 11 квартала, рядом с магазином «Правда», отметил Владимир Николаевич. Этот участок, от ул. Красная Сибирь до ул. Первомайской, ремонтировала фирма «Строй Сити». Реконструкцию двух других, от ул. Первомайской до ул. Герцена и от ул. Красаная Сибирь до ул. Попова, проводила компания «Дорсиб плюс».

Ливневки все функционируют хорошо, есть кое-где дефекты примыкания, возле радиозавода, в районе ул. Ушакова, пояснил Захаров.

— Это действующие организации, они будут устранять дефекты. В принципе, подобные фирмы и нужно привлекать для работы, чтобы потом было с кого спросить, — уверен начальник УЖКХ.

По словам Захарова, есть акт дефектации ул. Ленина, его нет в открытом доступе, но желающие могут увидеть все дефекты на дороге. Приветствуется, если бердчане будут сообщать об имеющихся на ул. Ленина разрушениях.

Как сообщал «Курьер. Среда. Бердск», аукцион на реконструкцию ул. Лунной выиграла фирма «Дорсиб плюс».

Напомним, реконструкцию ул. Ленина еще не завершили. Для полной реконструкции согласно проектной документации от 2014 года еще необходимо около 67 млн рублей. Планируется проводить реконструкцию ул. Ленина поэтапно. Первый этап — от ул. Герцена до ул. Кирова. Ориентировочный объем денежных средств 25 млн рублей. И второй этап — от ул. Кирова до ул. Спортивной — 42 млн рублей. Реконструкция ул. Ленина продолжится, как поступит финансирование.


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(4) Комментариев

  1. Аноним

    Ну да, ямки подлатают, но если асфальт плохой, то разрушение продолжится. А гарантия тем временем кончится.

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  2. Аноним

    остановка «Старый универмаг» во время дождя невозможно перейти по пешеходному переходу- течет река!!!! будет исправлено?

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