Разрушается реконструированная за 140 млн рублей дорога на главной улице Бердска

Бердчане обратили внимание на явные дефекты на дорожном полотне улицы Ленина в Бердске. Асфальт крошится, несмотря на то, что дорогу капитально ремонтировали в 2014-105 годах. В основном разрушается дорожное полотно на участке между улицами Красная Сибирь и Первомайская. Здесь дорогу ремонтировала компания «СтройСити». Гарантийный срок ремонта истекает в 2019 году.

— Дорога-то разваливается! Вся в выбоинах, ямок уж очень много появилось, ливневые колодцы провалились. Асфальт положен был крупной фракции, да и слой, скорее всего, небольшой. И это новая отремонтированная улица! А деньги уплачены не малые. Вопрос к властям: будет ли гарантийный ремонт? — интересуется Владимир Владимирович.

Корреспондент «Курьер. Среда. Бердск» осмотрел асфальтовое покрытие при сильном приближении и поговорил с автомобилистами, находившимися на стоянках «в состоянии покоя».

Валерий, водитель грузовой «газели», предрекает скорую смерть дороге:

— На «газели» любая неровность еще лучше чувствуется, чем на легковой. Так что я в курсе… Улица Ленина на самом деле крошится. Она получше, конечно, чем другие улицы Бердска. И уж значительно лучше, чем была до этого. Её же расширили, убрали кое-какие деревья. Но все равно не «того» качества, не «того»… Там уже выбоины, колея образовалась… Чисто субъективно я качеством дороги не доволен. Думаю, что ещё года два — и она «поплывет», — предположил Валерий.

Как и ожидалось, среди опрашиваемых были и те, кто вполне доволен ситуацией. Например, Алишер, водитель микроавтобуса.

— У улицы Ленина, как мне кажется, состояние ещё более-менее. А остальные дороги… Я не видел, как Ленина выглядела до ремонта, а ее нынешним состоянием я доволен, — сказал Алишер.

Нашёлся и пешеход, подвергший конструктивной критике отремонтированную дорогу.

Пенсионер Иван Трофимович недоволен отсутствием стока воды:

— Я сам дорожник и геолог, я улицу Ленина дорогой не назову. Потому что в устройстве дороги, помимо полотна проезжей части должен быть кювет. Туда вода стекает вся. Водосточная канава, если уж точно говорить… А здесь она где? Куда воде стекать? Про асфальт вот что скажу — это тоже не дело. Мало того, что он крошится. У него толщина всего 5 сантиметров. А по нему то и дело КрАЗы, МАЗы и БелАЗы ездят…

Как сообщал «Курьер. Среда. Бердск», реконструкция всей ул. Ленина оценена в 400 млн рублей. Проект работ стоит 4 млн.

Только в реконструкцию возле школы №10 вложили 52 млн рублей. В целом за три года на глобальный ремонт главной улицы города потратили 140 млн.

Дорогу по Ленина в направлении зеленой зоны — вплоть до муниципального пляжа «Дюны» отремонтировали в 2016 году за 26 млн рублей. Участок главной городской магистрали — от ул. Герцена до ул. Спортивной — планировали на 2017 год (60 млн рублей). Но последний, так и остался «недоделанным». Денег не дали.

Средства по президентскому проекту «Безопасные и качественные дороги» выделили на ремонт улиц Маяковского и Красная Сибирь в 2016-2017 годах. В 2018-м дали на реконструкцию ул. Лунной — 84 млн рублей.

Как рассказал Курьер. Среда. Бердск» начальник управления ЖКХ Владимир Захаров, сейчас дороги ремонтируют только по приоритетному проекту «Безопасные и качественные дороги». И, скорее всего, на ремонте последнего участка ул. Ленина настаивать не будут, поскольку он, по мнению Захарова, не сильно загружен транспортом. Есть более важные и требующие немедленного вмешательства ремонтников дороги.