Новое правительство РФ налог на доходы повышать не планирует

Правительство РФ не планирует повышать НДФЛ, заявил журналистам и. о. министра финансов, кандидат на пост первого вице-премьера Антон Силуанов.

«В наших расчетах мы не планируем повышение НДФЛ», — сказал он.

Все решения по настройке налоговой системы России должны быть приняты до середины июля, также отметил глава Минфина, передает ТАСС.

«Я думаю, коллеги, сейчас правительство сформируется, и правительство уже подготовит новые предложения, будем с этими предложениями выступать в Думе и обсуждать, — сказал он. — У нас есть ограничение по срокам принятия решений, поскольку Дума будет работать до середины, может быть, второй половины июля, поэтому нам нужно провести все решения в весеннюю сессию».

Ранее и.о. замминистра финансов Илья Трунин сообщил журналистам, что Минфин предлагает ввести отдельный налог для самозанятых граждан — на профессиональный доход. Ставка налога может составить 3% для самозанятых, оказывающих услуги физическим лицам, и 6%, если услуги оказываются юридическим лицам. Такой налоговый режим будет действовать для самозанятых граждан с годовым доходом до 10 млн рублей. В пилотном режиме переход на налогообложение по предложенной схеме может начаться с 2019 года в нескольких российских регионах.

Согласно действующему законодательству, самозанятые граждане к концу года должны будут определиться: они могут прекратить заниматься своей деятельностью, стать индивидуальными предпринимателями или уплачивать НДФЛ по ставке 13%.

Ранее глава Минтруда Максим Топилин заявлял, что в России порядка 15 млн самозанятых, за которых «не уплачиваются взносы, соответственно, не учитываются пенсионные права». По информации Минфина, количество самозанятых в России доходит до нескольких сотен тысяч человек.