КУРЬЕР.СРЕДА.Бердск - новости Бердска

Недвижимость

продам
продам
Продам 3-ю в центре
Продам 3-ю в центре
Продам 2-ю квартиру в Центре!!!
продам трехкомнатную
продам
Еще недвижимость
Квартиры . Дома . Земля . Дачи . Гаражи

Объявления

Еще объявления
Вакансии . Грузоперевозки Красота и здоровье Репетиторство . Строительство и отделка

Лента новостей

Убрать вольер с гончими псами с муниципальной земли обязали главу Ассоциации предпринимателей Бердска

Облили бензином и подожгли мальчика на чердаке 9-этажки в Бердске

Снизилась на 7 рублей цена минимального продуктового набора для жителей Бердска

1 млрд рублей нашли при обыске дома у главы Северо-Западного управления Ростехнадзора

Дату отключения отопления установят до 18 мая в Бердске

За поддержку санкций против России можно будет сесть на 4 года за решетку

Разрушили клумбу без предупреждения коммунальщики в Бердске

Стабильной ситуацию в социальной сфере называют россияне

«Книга в тюрьму»: В женскую колонию отправится первая партия книг из Бердска

1,6 млн рублей потратит на казаков бюджет Новосибирской области

Последние комментарии

Май 2018
M T W T F S S
« Apr    
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
28293031  


Снизилась на 7 рублей цена минимального продуктового набора для жителей Бердска

На пропитание в месяц сейчас взрослому человеку достаточно 4134 рубля. До этого стоимость набора продуктов только росла.

14.05.2018 Фото: Курьер. Среда. Бердск Нет комментариев

Снизилась на 7 рублей цена минимального продуктового набора для жителей Бердска

Какие-то продукты подешевели

Стоимость условного (минимального) набора продуктов питания в расчете на месяц по Новосибирской области в апреле 2018 года составила 4134,35 рубля, сообщил сегодня, 14 мая Новосибирскстат. По сравнению с предыдущим месяцем снизилась на 0,2% или на 7 рублей (с начала года выросла на 2,2%).

Как сообщал «Курьер. Среда. Бердск», месяцем раньше на пропитание взрослому бердчанину было необходимо 4141 рубль. Продуктовый набор, поддерживающий жизнь, в феврале подорожал на 50 рублей, а в марте — еще на 14 рублей, а в апреле подешевел.

В структуре стоимости набора преобладают хлеб, крупы и макаронные изделия – 26,4%, на долю молочных продуктов приходится 20,4%, плодов и овощей – 17,9%, мяса и мясопродуктов – 16,4%, рыбы – 5,5%, жиров – 4,9%, чая, соли и специй – 4,3%, сахара и кондитерских изделий, яиц по 2,1%.

В апреле 2018 года по сравнению с апрелем 2017 года в структуре стоимости набора выросла доля хлеба, круп и макаронных изделий, плодов и овощей, рыбы, чая, соли и специй. Доля молочных продуктов, мяса и мясопродуктов, жиров, сахара и кондитерских изделий снизилась.

справка

Стоимость условного (минимального) набора продуктов питания определена на основе цен на продукты питания, входящих в него, и норм их потребления для одного человека. Набор включает 33 наименования наиболее часто потребляемых продуктов питания. При исчислении стоимости набора используются средние цены по региону и единые для всех субъектов Российской Федерации нормы потребления. Стоимость минимального набора продуктов питания отражает межрегиональную дифференциацию уровней потребительских цен на основные продукты питания.


Похожие записи

Тэги:
Персоны:

Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.

Последние новости:
Убрать вольер с гончими псами с муниципальной земли обязали главу Ассоциации предпринимателей Бердска Облили бензином и подожгли мальчика на чердаке 9-этажки в Бердске Снизилась на 7 рублей цена минимального продуктового набора для жителей Бердска

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

Войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".

Ознакомьтесь с правилами комментирования

Новости компаний

Все новости компаний

Все акции и скидки

Юджин Сервис - Весеннее таяние цен и другие хорошие новости!
Юджин-Сервис, ООО, Авторизованный сервисный центр
© 2007-2018 Все права на материалы, находящиеся на бердском городском сайте Курьер.Среда.Бердск, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе, об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта и саттелитных проектов, гиперссылка (hyperlink) на наш сайт обязательна.
Сетевое издание Kurer-sreda зарегистрировано Роскомнадзором
Номер свидетельства: ЭЛ № ФС 77 – 72746 от 04.05.2018
Учредитель: ООО «Издательский дом «БукЪвица»
Главный редактор: Г.В.Коморникова
Адрес редакции: 633010, Новосибирская обл., г. Бердск, ул. К.Маркса, д. 24, оф. 2, bkurer@mail.ru, 8(383-41) 3-00-10

Яндекс.Метрика