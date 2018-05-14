Снизилась на 7 рублей цена минимального продуктового набора для жителей Бердска

Стоимость условного (минимального) набора продуктов питания в расчете на месяц по Новосибирской области в апреле 2018 года составила 4134,35 рубля, сообщил сегодня, 14 мая Новосибирскстат. По сравнению с предыдущим месяцем снизилась на 0,2% или на 7 рублей (с начала года выросла на 2,2%).

Как сообщал «Курьер. Среда. Бердск», месяцем раньше на пропитание взрослому бердчанину было необходимо 4141 рубль. Продуктовый набор, поддерживающий жизнь, в феврале подорожал на 50 рублей, а в марте — еще на 14 рублей, а в апреле подешевел.

В структуре стоимости набора преобладают хлеб, крупы и макаронные изделия – 26,4%, на долю молочных продуктов приходится 20,4%, плодов и овощей – 17,9%, мяса и мясопродуктов – 16,4%, рыбы – 5,5%, жиров – 4,9%, чая, соли и специй – 4,3%, сахара и кондитерских изделий, яиц по 2,1%.

В апреле 2018 года по сравнению с апрелем 2017 года в структуре стоимости набора выросла доля хлеба, круп и макаронных изделий, плодов и овощей, рыбы, чая, соли и специй. Доля молочных продуктов, мяса и мясопродуктов, жиров, сахара и кондитерских изделий снизилась.

справка

Стоимость условного (минимального) набора продуктов питания определена на основе цен на продукты питания, входящих в него, и норм их потребления для одного человека. Набор включает 33 наименования наиболее часто потребляемых продуктов питания. При исчислении стоимости набора используются средние цены по региону и единые для всех субъектов Российской Федерации нормы потребления. Стоимость минимального набора продуктов питания отражает межрегиональную дифференциацию уровней потребительских цен на основные продукты питания.