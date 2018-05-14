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Убрать вольер с гончими псами с муниципальной земли обязали главу Ассоциации предпринимателей Бердска

В течение месяца трех собак, которые лаем и вонью изводили жителей окрестных домов, Андрей Пилько перевезет в другое место. А вольер рядом с домом №17 по ул. Попова демонтирует.

14.05.2018 Автор: Галина Панчева Фото: Курьер. Среда. Бердск Один комментарий

Убрать вольер с гончими псами с муниципальной земли обязали главу Ассоциации предпринимателей Бердска

Три русские гончие круглый год живут в вольере рядом с жилыми домами и детским садом

Публикация на «Курьер. Среда. Бердск» помогла раскрыть загадку, откуда доносится собачий лай в течение шести лет, жительнице Изумрудного городка Любови Сарнецкой.

Как сообщал «Курьер. Среда. Бердск», жители дома №17 по ул. Попова пожаловались на неприятное соседство. Рядом с их домом находится вольер, в котором круглый год живут три собаки — русские гончие. Ни днем, ни ночью жильцам нет покоя от их лая, а летом в открытые окна квартир еще проникает и специфический запах. Гаражи и вольер с собаками принадлежат бывшему руководителю бердского отделения «Единой России» Андрею Пилько. По словам Пилько, к нему ни разу не обращались жители с претензиями. Установить вольер разрешила управляющая компания.

По словам Любови Сарнецкой, ее семья поселилась в доме №12 Изумрудного городка шесть лет назад. И сразу же их начал изводить собачий лай.

— Мы думали, что какой-то хозяин выгоняет собаку на балкон. А тут оказывается целый вольер. За редким исключением бывает в квартире тишина. Собаки гавкают с периодичностью до нескольких часов в сутки. Бывает, что ночью лают минут 30, в лучшем случае гавкнут несколько раз. Видимо, когда мимо кто-то ходит. Позавчера у нас были гости, и когда у же после 23.00 начали гавкать собаки, удились и спросили: «Что это у вас такое?», — рассказала «Курьер. Среда. Бердск» бердчанка.

Оказалось, что соседям Сарнецких уже давно известно, откуда несутся стройные собачьи голоса. Они беседовали с владельцем собак и даже обращались в полицию. Но в полиции сказали, что в этом нет состава преступления, пояснила Сарнецкая.

Бердчанка днем 14 мая сделала запись лая собак при закрытом в комнате окне. Кровать ее дочери находится рядом с окном. Запись сделана на обычный телефон, без использования функции усиления звука.

Любовь Сарнецкая и ее соседи готовы, как и жители дома №17 по ул. Попова, бороться за тишину в своих квартирах.

Сотрудники административно-технической инспекции (АТИ) 14 мая вместе вместе с владельцем собак Андреем Пилько осмотрели территорию, где расположен вольер.

— Вольер находится на муниципальной земле, и ему там не место, так же, как и собакам, — пояснила «Курьер. Среда. Бердск» и.о. начальника АТИ Ольга Гончарова.

Сотрудники АТИ выдали предписание Андрею Пилько в течение месяца убрать вольер с собаками. И 15 мая он предоставит в административно-техническую инспекцию гарантийное письмо. Если в установленный срок он не выполнит предписание, то на него будет составлен административный протокол.


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(1) Комментарий

  1. Аноним

    Ну у наших людей и терпение , шесть лет слушали лай ….Гаражи и вольер принадлежат Пилько так же как и Управляющая компания которая разрешила ему их установить.

    Thumb up 1 Thumb down 1

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