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1 млрд рублей нашли при обыске дома у главы Северо-Западного управления Ростехнадзора

Суд арестовал Григория Слабикова по обвинению в мошенническом хищении более 4,7 млрд рублей и его дочь, через которую, по версия следствия, он получал деньги.

14.05.2018 Фото: Юрий Постников/spb.kp.ru Нет комментариев

1 млрд рублей нашли при обыске дома у главы Северо Западного управления Ростехнадзора

Григорий Слабиков в суде

Дзержинский районный суд Санкт-Петербурга в пятницу санкционировал арест главы Северо-Западного управления Ростехнадзора Григория Слабикова, обвиняемого в мошенническом хищении более 4,7 миллиарда рублей, сообщает объединенная пресс-служба судов Петербурга (ОПС).

Ранее сообщалось, что в четверг сотрудники ФСБ и полиции провели обыски в здании Северо-Западного управления Ростехнадзора, а также по месту жительства главы ведомства Григория Слабикова и его дочери.

«Дзержинский районный суд Санкт-Петербурга вынес постановление об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Григория Слабикова, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного частью 4 статьи 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере), сроком на 2 месяца, по 9 июля 2018 года», — говорится в сообщении.

По данным ОПС, обвинение Слабикову предъявлено в пятницу. «Слабиков частично признал вменяемые ему деяния. Просил суд избрать меру в виде домашнего ареста. Сумма хищения 4 763 350 000 рублей», — добавляет ОПС.

Как сообщил РИА Новости источник, знакомый с материалами дела, по фактам хищения компенсационных фондов трех строительных саморегулируемых организаций на общую сумму не менее 4 млрд рублей следователи регионального ГУМВД возбудили уголовное дело о мошенничестве в августе прошлого года.

Следствие полагает, что Слабиков, используя свое служебное положение, оказывал содействие во включении подконтрольных членам преступной группы организаций в реестр саморегулируемых организаций и осуществлял общее покровительство, а именно не допускал проведение проверок в отношении этих саморегулируемых организаций.

По словам собеседника агентства, следователям удалось установить, что за свои действия Слабиков регулярно получал часть похищенных денег, в том числе через свою дочь. С целью легализации незаконно полученных отцом денежных средств Слабикова вкладывала их в приобретение земельных участков, строительство спортивного комплекса Sunpark на берегу Среднего Суздальского озера и мини-отеля, рассказал источник. Члены семьи Григория Слабикова владеют недвижимостью, транспортными средствами, стоимость которых значительно превышает их совокупный доход за длительный период времени, добавил собеседник агентства.

Дзержинский районный суд Санкт-Петербурга вынес постановление об избрании меры пресечения в отношении Елены Слабиковой. Обвиняемая в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ, отправлена в СИЗО-5. Срок содержания под стражей установлен до 9 июля 2018 года.

В объединенной пресс-службе указали, что адвокаты пытались убедить суд в том, что арест Слабиковой не является необходимостью, и пытались передать следователям загранпаспорта подзащитной. Сама обвиняемая заявляла, что женщин как хрупких созданий заключать под стражу нельзя. Помимо этого, она указывала, что ей не место в СИЗО.

Адвокат, в свою очередь, уверял, что для проведения объективного расследования вполне достаточно «заключения под стражу отца Слабиковой». Что же касается изъятых у женщины 500 тыс. руб., то защитник указал, что это обычная сумма, которая не говорит о финансовой состоятельности, передает РБК.


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