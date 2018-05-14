За поддержку санкций против России можно будет сесть на 4 года за решетку

В Госдуму внесен законопроект, который предусматривает уголовную ответственность за исполнение в России западных санкций, следует из электронной базы данных нижней палаты парламента.

Авторы законопроекта — спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко и председатель Госдумы Вячеслав Володин, лидеры всех четырех думский фракций, а также первый вице-спикер от КПРФ Иван Мельников, первый вице-спикер от «Единой России» Александр Жуков и первый замглавы фракции «Единой России» Андрей Исаев.

Согласно законопроекту наказуемым станет «совершение действий» или «бездействие», целью которых было «исполнение решения иностранного государства, союза иностранных государств или международной организации о введении мер ограничительного характера», если это привело к ограничению или к отказу от обычных хозяйственных операций или сделок между российскими частными лицами или компаниями. В качестве «обычных хозяйственных операций» или сделок законопроект определяет «юридические действия, направленные на исполнение предусмотренных законом обязанностей или возникших из договора обязательств».

Такого рода действия российские парламентарии предлагают наказывать штрафом до 600 тыс. руб. либо лишением свободы на срок до четырех лет. Законопроект также предусматривает наказание в виде принудительных работ на срок до четырех лет.

Уголовную ответственность также влекут «умышленные действия», которые способствовали введению санкций против российских компаний и граждан. Наказывать предполагается также за действия, которые «могли привести к введению мер ограничительного характера в отношении российских частных и публичных субъектов, а также подконтрольных им лиц». Здесь предусмотрены штраф до 500 тыс. руб., лишение свободы на срок до трех лет либо принудительные работы на тот же срок.

В пояснительной записке к законопроекту указано, что он направлен на защиту интересов и безопасности России, прав и свобод граждан страны, а также прав и законных интересов российских юридических лиц, пострадавших от санкций со стороны США и других иностранных государств.

Законопроект был поддержан правительством. В отзыве Верховного суда на этот документ также указано, что высшая судебная инстанция страны «замечаний и возражений концептуального характера» к нему не имеет.

13 апреля в Госдуму был внесен проект другой законопроект — об ответных мерах на введенные в начале апреля санкции США. Его авторами также были Володин и лидеры всех думских фракций. Документ не предполагает немедленного введения ответных санкций, а лишь очертить рамки для возможных мер, выбирать из которых предстоит президенту.

В частности, законопроект предусматривает возможность ограничения импорта определенных товаров, прекращения сотрудничества в некоторых отраслях, ограничения допуска к госзакупкам, ограничения найма американских и иностранных работников в России. А кроме того — возможность отказывать в исключительных правах на товарные знаки, принадлежащие американцам, и повышение сборов на аэронавигационное обслуживание американских самолетов в России.

Из-за общественного резонанса из текста законопроекта решили исключить запрет на импорт в Россию лекарств из США и других стран, поддержавших введенные ограничения. Убрали и пункт о ​запрете работы в России иностранных специалистов, как позже выяснил РБК. Эти изменения будут внесены ко второму чтению. Рассмотрение законопроекта о противодействии американским санкциям в первом чтении намечено на 15 мая.