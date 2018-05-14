Знак доверия Банку Акцепт от Федеральной таможенной службы

Новое правительство РФ налог на доходы повышать не планирует
Убрать вольер с гончими псами с муниципальной земли обязали главу Ассоциации предпринимателей Бердска
Облили бензином и подожгли мальчика на чердаке 9-этажки в Бердске
Снизилась на 7 рублей цена минимального продуктового набора для жителей Бердска
1 млрд рублей нашли при обыске дома у главы Северо-Западного управления Ростехнадзора
Дату отключения отопления установят до 18 мая в Бердске
За поддержку санкций против России можно будет сесть на 4 года за решетку
Разрушили клумбу без предупреждения коммунальщики в Бердске
Стабильной ситуацию в социальной сфере называют россияне
«Книга в тюрьму»: В женскую колонию отправится первая партия книг из Бердска