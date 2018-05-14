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Знак доверия Банку Акцепт от Федеральной таможенной службы

Банк Акцепт внесен Федеральной таможенной службой в реестр банков-гарантов, получивших бессрочные полномочия по выдаче таможенных гарантий.

14.05.2018 Нет комментариев

Знак доверия Банку Акцепт от Федеральной таможенной службыБанк зарекомендовал себя как надежный участник валютного рынка, оказывающий предприятиям и организациям полный комплекс услуг по обслуживанию внешнеэкономической деятельности, в том числе предоставляет все виды таможенных гарантий.

Напоминаем, что применение гарантии уплаты таможенных платежей поможет ускорить прохождение таможенных процедур и получить товар до уплаты таможенных пошлин, налогов / оформления документов; получить возможность воспользоваться правом получения отсрочки или рассрочки уплаты таможенных пошлин, налогов без изъятия денежных средств из оборота; выполнить требования законодательства при осуществлении деятельности в области таможенного дела.

 


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Новое правительство РФ налог на доходы повышать не планирует Убрать вольер с гончими псами с муниципальной земли обязали главу Ассоциации предпринимателей Бердска Облили бензином и подожгли мальчика на чердаке 9-этажки в Бердске

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