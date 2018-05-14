Территорию около школы №11 обрабатывали против клещей?

Там дети каждый день ходят. Это территория города? Кто за нее отвечает?

В рубрику «Сообщи свои новости» написала Нина:

Добрый день. Может кто-нибудь знает, обрабатывают ли рощу возле 11 школы от клещей? Там дети каждый день ходят. Это территория города? Кто за нее отвечает?

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