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Территорию около школы №11 обрабатывали против клещей?

Там дети каждый день ходят. Это территория города? Кто за нее отвечает?

14.05.2018 2 коммент.

В рубрику «Сообщи свои новости» написала Нина:
Добрый день. Может кто-нибудь знает, обрабатывают ли рощу возле 11 школы от клещей? Там дети каждый день ходят. Это территория города? Кто за нее отвечает?


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Новое правительство РФ налог на доходы повышать не планирует Убрать вольер с гончими псами с муниципальной земли обязали главу Ассоциации предпринимателей Бердска Облили бензином и подожгли мальчика на чердаке 9-этажки в Бердске

(2) Комментариев

  1. Аноним

    У директору школы узнать не пробовали?

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  2. Аноним

    скиньтесь родителями на обработку

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