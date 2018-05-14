Дату отключения отопления установят до 18 мая в Бердске

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Какое отключение? Шестернин и его команда, вы на прогноз погоды смотрите,? То есть пока на улице тепло было, мы в квартирах с открытыми окнами сидели, а теперь что — в валенках дома ходить будем??? Хоть бы мозги свои включать научились, а потом уже решали когда включать отопление, а когда отключать! Одни неадекваты в администрации сидят! Давно пора разогнать всю эту шайку!
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Сам то адекватный? Лишь бы хайло открыть да поорать, не разобравшись.
Определяться с датой отключения будут 15-18 числа, ориентировочно. С учетом нулевой температуры в субботу и далее по температурному графику отключение может состояться и 23 числа, а то и позже. (5 дней среднесуточной +8).
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Что за бред??? Это кто так с нетерпение ждёт отключения тепла? Редакция КС с ваших заголовков и комментариев под фото просто в осадок каждый раз можно выпадать!
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