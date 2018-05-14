Дату отключения отопления установят до 18 мая в Бердске

В конце недели пройдет заседание комиссии по энергетике в Бердске. На совещании чиновников 14 мая мэр Евгений Шестернин поручил заранее провести дефектацию по отопительному сезону.

— Отопительный сезон подходит к завершению. Последнего дня ждать не будем. Уже нужно проанализировать ситуацию, связанную с ремонтом. Доклад будет следующим: количество аварий, их анализ, устранение последствий и что необходимо для полного решения этого вопроса. Именно на постоянной основе. Нам нужно будет принимать решение. По всем нормативным документам пять дней температура 8 градусов — тогда мы отключаем отопление. На субботу, 19 мая, дают нулевую температуру. Нужно будет ориентировочно в числах 15-18 принимать решение, — отметил Евгений Анатольевич.

Как сообщал «Курьер. Среда. Бердск», даты начала и окончания отопительного сезона устанавливаются постановлением органа местного самоуправления. По постановлению правительства № 354 пункта 5, отопительный период заканчивается со дня следующего за днем окончания пятидневного периода, когда среднесуточная температура воздуха была выше 8 градусов.