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Дату отключения отопления установят до 18 мая в Бердске

Точный день окончания отопительного сезона власти определить непросто: в субботу, 19 мая, прогнозируют ночью нулевую температуру.

14.05.2018 Автор: Галина Панчева Фото: Курьер. Среда. Бердск 3 коммент.

Дату отключения отопления установят до 18 мая в Бердске

Многие бердчане жалуются на духоту в квартирах и с нетерпением ждут, когда их отключат от тепла

В конце недели пройдет заседание комиссии по энергетике в Бердске. На совещании чиновников 14 мая мэр Евгений Шестернин поручил заранее провести дефектацию по отопительному сезону.

— Отопительный сезон подходит к завершению. Последнего дня ждать не будем. Уже нужно проанализировать ситуацию, связанную с ремонтом. Доклад будет следующим: количество аварий, их анализ, устранение последствий и что необходимо для полного решения этого вопроса. Именно на постоянной основе. Нам нужно будет принимать решение. По всем нормативным документам пять дней температура 8 градусов — тогда мы отключаем отопление. На субботу, 19 мая, дают нулевую температуру. Нужно будет ориентировочно в числах 15-18 принимать решение, — отметил Евгений Анатольевич.

Как сообщал «Курьер. Среда. Бердск», даты начала и окончания отопительного сезона устанавливаются постановлением органа местного самоуправления. По постановлению правительства № 354 пункта 5, отопительный период заканчивается со дня следующего за днем окончания пятидневного периода, когда среднесуточная температура воздуха была выше 8 градусов.


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(3) Комментариев

  1. Аноним

    Какое отключение? Шестернин и его команда, вы на прогноз погоды смотрите,? То есть пока на улице тепло было, мы в квартирах с открытыми окнами сидели, а теперь что — в валенках дома ходить будем??? Хоть бы мозги свои включать научились, а потом уже решали когда включать отопление, а когда отключать! Одни неадекваты в администрации сидят! Давно пора разогнать всю эту шайку!

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    • Аноним

      Сам то адекватный? Лишь бы хайло открыть да поорать, не разобравшись.
      Определяться с датой отключения будут 15-18 числа, ориентировочно. С учетом нулевой температуры в субботу и далее по температурному графику отключение может состояться и 23 числа, а то и позже. (5 дней среднесуточной +8).

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  2. Аноним

    Что за бред??? Это кто так с нетерпение ждёт отключения тепла? Редакция КС с ваших заголовков и комментариев под фото просто в осадок каждый раз можно выпадать!

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