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Стабильной ситуацию в социальной сфере называют россияне

При этом 45% опрошенных полагают, что ухудшение социальной обстановки еще впереди.

14.05.2018 Фото: Курьер. Среда. Бердск Нет комментариев

Стабильной ситуацию в социальной сфере называют россияне

45% россиян считают, что «худшие времена еще только предстоит пережить»

Более двух третей россиян склонны оценивать ситуацию в социальной сфере в стране как стабильную, тогда как каждый четвертый респондент дает негативные оценки, при этом 45% опрошенных полагают, что ухудшение социальной обстановки еще впереди, сообщили во ВЦИОМ по результатам социологических исследований.

При этом оценки ситуации в личной жизни и стране в целом заметно превышают показатели предыдущих трех лет. «Индекс социальных оценок относительно личной жизни в апреле 2018 г. составляет 60 пунктов, а в аналогичные периоды 2015-2017 гг. он составлял 46, 35 и 53 п. соответственно. Очень хорошей/хорошей/скорее хорошей жизненную ситуацию сегодня называют 77% опрошенных», — сообщили авторы исследования.

Как отмечают социологи, Индекс социальных оценок относительно ситуации в стране после заметного спада в первой половине 2016 г. (показатель находился в области отрицательных значений) сильно вырос, достигнув пиковых значений за последние четыре года в ноябре-декабре 2017-го. (51-50 пунктов.). В марте 2018 г. зафиксирован всплеск до 53 п. — максимум за три года, после чего показатель вернулся к значениям января.

Что касается индекса социальных ожиданий (показатель степени оптимизма/пессимизма в социальной сфере), 45% россиян считают, что «худшие времена еще только предстоит пережить», почти вдвое меньше (25%) те, кто верят, что они остались позади.

«По ощущениям 18% опрошенных, самые большие сложности мы переживаем именно сейчас», — сообщили во ВЦИОМ.

Инициативный всероссийский опрос был проведен 24-25 апреля среди 2000 россиян в возрасте от 18 лет. В 2015-2016 гг. были проведены квартирные опросы, а в прошлом году проводился опрос с ежедневным объемом выборки 600 человек.

Источник: Интерфакс


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