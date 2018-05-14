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1,6 млн рублей потратит на казаков бюджет Новосибирской области

В сумму затрат входят кинолектории для кадетов Бердска и курсантов-патриотов Искитима. Подрядчик должен на каждое мероприятие привести не менее 200 человек.

14.05.2018 Фото: Курьер. Среда. Бердск Один комментарий

1,6 млн рублей потратит на казаков бюджет Новосибирской области

В Бердске есть казачий кадетский корпус им. Олега Куянова

Министерство региональной политики Новосибирской области намерено потратить более 1,6 млн рублей на организацию казацких праздников, кинолекториев и освещение в СМИ темы казачества. Лоты на проведение этих мероприятий появились на портале госзакупок.

Общая сумма затрат 1 637 050 рублей. В том числе 600 тыс. рублей на организацию фестиваля «Казаки на службе Отечества», областной военно-спортивной игры «Казачий бастион», праздников День новосибирского казачества и День матери-казачки.

Мероприятия пройдут с середины лета и завершатся осенью. Подрядчик обязан на каждое мероприятие привести по 200 участников, а на День казачества — 250 человек. Гостей будут угощать гречкой с тушенкой и чаем.

637 тыс. рублей потратят на серию телевизионных передач, посвященных теме этноконфессиональных отношений и казачества.

400 тыс. рублей израсходуют на организацию пяти кинолекториев «Доблестной истории казачества». Они пройдут для кадетов казачьего кадетского корпуса в Бердске, кадетов казачьих кадетских классов в Новосибирске и три лектория для курсантов казачьих военно-патриотических клубов Искитима.


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(1) Комментарий

  1. Эрвин

    Может тогда не на казаков, а на патриотическое воспитание молодежи? Как на казаков тратят мы увидели 5 мая.

    Thumb up 2 Thumb down 0

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