1,6 млн рублей потратит на казаков бюджет Новосибирской области

Министерство региональной политики Новосибирской области намерено потратить более 1,6 млн рублей на организацию казацких праздников, кинолекториев и освещение в СМИ темы казачества. Лоты на проведение этих мероприятий появились на портале госзакупок.

Общая сумма затрат 1 637 050 рублей. В том числе 600 тыс. рублей на организацию фестиваля «Казаки на службе Отечества», областной военно-спортивной игры «Казачий бастион», праздников День новосибирского казачества и День матери-казачки.

Мероприятия пройдут с середины лета и завершатся осенью. Подрядчик обязан на каждое мероприятие привести по 200 участников, а на День казачества — 250 человек. Гостей будут угощать гречкой с тушенкой и чаем.

637 тыс. рублей потратят на серию телевизионных передач, посвященных теме этноконфессиональных отношений и казачества.

400 тыс. рублей израсходуют на организацию пяти кинолекториев «Доблестной истории казачества». Они пройдут для кадетов казачьего кадетского корпуса в Бердске, кадетов казачьих кадетских классов в Новосибирске и три лектория для курсантов казачьих военно-патриотических клубов Искитима.