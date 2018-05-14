«Книга в тюрьму»: В женскую колонию отправится первая партия книг из Бердска

Собранные читателями «Курьер. Среда. Бердск» книги в рамках акции «Книга в тюрьму» 15 мая отправятся в новосибирскую исправительную колонию №9.

В редакции «Курьера» собраны подборки разной литературы: детективы, любовные романы, фантастика, классические произведения, книги по рукоделию. Некоторые бердчане приносили книги несколько раз. Есть и те, которые готовы пожертвовать всей домашней библиотекой.

Акция «Книга в тюрьму» нашла большой отклик среди бердчан. Собраны сотни книг.

Напоминаем, что благотворительную акцию «Книга в тюрьму» 21 марта запустил «Курьер. Среда. Бердск» для исправительной колонии №9 — единственной женской колонии, где содержатся впервые осужденные женщины. Лимит наполнения женской колонии №9, которая находится на Гусинобродском шоссе в Новосибирске, составляет 911 человек.

Вместе с книгами в исправительную колонию отправится и корреспондент «Курьер. Среда. Бердск». По словам врио начальника пресс-службы главка ФСИН по Новосибирской области Юлия Перемитина, в колонии для представителя редакции проведут экскурсию и предоставят возможность пообщаться с заключенными.