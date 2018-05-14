Ломали рули в ходе парусной регаты из-за ремонта гавани у берегов Бердска

В субботу, 12 мая, в акватории Бердского залива юные яхтсмены, представляющие парусные школы яхт-клуба «АкваЛэнд» из Бердска и «Чкаловец» из Новосибирска, открыли соревновательный парусный сезон. Более 20 спортсменов стали участниками первенства Новосибирска по парусному спорту, посвященного 73-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне.

Соревнование было организовано Федерация парусного спорта Новосибирской области при участии управления физической культуры и спорта мэрии Новосибирска и уже традиционно проводилось в формате гонок с пересадкой экипажей, позволяющем выявить сильнейших минимизируя влияние качества материальной части на результаты соревнований. Парусная школа яхт-клуба «АкваЛэнд» предоставила для проведения соревнования свои тренировочные лодки.

В классах «Оптимист» и «Луч-Мини» в соревновании участвовал 21 юный спортсмен. В связи с проведением плановых ремонтных работ причальных сооружений в гавани яхт-клуба «АкваЛэнд», служившей в последние годы акваторией для проведения данных соревнований, судейской бригаде пришлось оперативно осваивать акваторию напротив пляжа яхт-клуба.

Судейская бригада довольно удачно расположилась на импровизированном мысе из отсыпанных камней, а зона пересадки была размещена непосредственно на пляже. Прохладная, но сухая и солнечная погода с западным ветром скоростью 5-6 м/сек. изначально потенциально способствовала проведению гонок в запланированном объёме. Планировалось провести два полных круга пересадки в классе «Луч-Мини», и два полуфинала и финал, по 3 гонки каждый, в классе «Оптимист».

Дистанция гонок представляла собой петлю «на ветер — под ветер» со стартом и финишем напротив судейской бригады. Для яхты класса «Оптимист» дистанция гонки составляла одну петлю, а для класса «Луч-Мини» — две петли.

В классе «Луч-Мини» выступали уже довольно опытные спортсмены, и у них никаких особых проблем не возникало.

Пересадка в необорудованном причальными сооружениями месте среди «Оптимистов» была не столь быстрой, как у понтонов в гавани клуба. Необходимость снимать и устанавливать рули при каждом подходе к пляжу, отчасти, привели к потере двух рулей, которые удалось оперативно заменить, но поломка рулевых петель на корпусе одного из «Оптимистов» вынудила сократить программу полуфиналов до 2 гонок в каждом.

В финальную часть соревнований в классе «Оптимист» вышли по четыре участника из каждого полуфинала, показавшие лучшие результаты. С началом финальной части пришло усиление ветра, и тут сказалась «усталость» тренировочной материальной части, которая служит уже не одно десятилетие и часть которой была произведена ещё при Советском Союзе. В итоге сломанные мачта и степс на «Оптимистах», и поломанный руль на «Луч-Мини» заставили принять решение об ограничении финальных гонок в классе «Оптимист» до одной, а общее число гонок в классе «Луч-Мини» до пяти.

— Отдельно хочется отметить тренера парусной школы яхт-клуба «АкваЛэнд» Игоря Александровича Матюхина, который оперативно приходил на помощь всем юным яхтсменам, попавшим в неприятные ситуации, и незамедлительно доставлял их вместе с повреждёнными лодками к берегу, — отметили в бердском отделе физкультуры и спорта.

Тем не менее, юные спортсмены проявили всё своё мастерство, а порой и умение спокойно принять неудачу. Требуемый согласно положению о соревновании минимум гонок был проведён, соревнование состоялось, победители и призёры были выявлены.

В классе «Луч-Мини» результаты подводились в общем зачёте среди юношей и девушек. Места распределились следующим образом:

1. Ретивин Максим, парусная школа яхт-клуба «АкваЛэнд»;

2. Петроченко Ольга, парусная школа яхт-клуба «АкваЛэнд»;

3. Медютова Анастасия, парусная школа «Чкаловец».

В классе «Оптимист» результаты подводились отдельно среди девочек и мальчиков. Места распределились следующим образом:

Среди девочек:

1. Одинцова Ведана, парусная школа яхт-клуба «АкваЛэнд»;

2. Пикаревская Анастасия, парусная школа яхт-клуба «АкваЛэнд»;

3. Гильберт Маргарита, парусная школа яхт-клуба «АкваЛэнд».

Среди мальчиков:

1. Проценко Александр, парусная школа «Чкаловец»;

2. Стыврин Павел, парусная школа «Чкаловец»;

3. Иванов Виталий, парусная школа яхт-клуба «АкваЛэнд».

Победителям и призёрам были вручены заслуженные ими кубки, медали, дипломы и материальные призы. А все участники получили сладкие призы.

Спортивный парусный сезон открыт. Следующими соревнованиями будут Кубок России в классе «Финн», 5-й этап, открытый чемпионат области «Топ-Моторс» в классе «Финн» и первенство Новосибирска «Алый парус», которые пройдут с 8 по 13 июня.