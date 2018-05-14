Вязнут в грязи после раскопок КБУ ученики школы №2 в Бердске

На непроходимость ул. Комсомолькой после раскопок КБУ в районе школы №2 указал подчиненным на совещании чиновников 14 мая мэр Бердска Евгений Шестернин. С двух сторон по дороге невозможно пройти — бердчане вязнут в грязи.

— Есть порядок. Есть аварийные работы — в течение двух дней оформляется ордер в УЖКХ. С декабря все разрыто около ЦТП, все в ужасном состоянии, людям не пройти. Детвора в школу и из школы идет по грязи. Но самое главное, там основной пешеходный трафик. Люди, чтобы попасть на остановку на ул. Горького, вынуждены идти по ул. Комсомольской. Что со стороны школы, что со стороны дома №40, и там, и там разрыто и все брошено. Я сегодня давал задания, пусть даже временный вариант, деревянный трап и так далее, отвечает Степанова (вице-мэр по городскому хозяйству, — прим. ред.), к концу дня проверю. Вопросы должны быть решены, — отметил Евгений Шестернин.

Начальник КБУ Владимир Воспанчук пояснил, что уже сегодня на место привезут отсев.

Евгений Шестернин обратился к представителям управления образования.

— Я с этим мириться не буду, я вас предупреждаю. Нельзя все вешать на директора школы. Он не решит вопросы с КБУ. Для этого у вас в городской структуре есть подразделение хозяйствующее. И есть такое понятие «безопасная дорога к школе». То что я увидел возле школы №2 — это из ряда вон выходящий случай. И всем — безразлично. Что, вы статистикой занимаетесь? Зря! Давайте займемся работой. Есть над чем поработать, — говорил на повышенных тонах Шестернин.