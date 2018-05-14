Силуанов: Вексельберг получил государственную поддержку

«Ренова» Виктора Вексельберга получила господдержку неделю назад, рассказал и. о. министра финансов Антон Силуанов, передает РБК. Чиновник добавил, что о сумме поддержки ему говорить «просто не хотелось бы».

Он также сказал, что правительство прорабатывает вопросы поддержки других компаний, попавших под санкции США. «Вопрос в первую очередь компаний, подпавших под санкции — «Русала», «ГАЗа». Рассматривается вопрос кредитной поддержки за счет банка, который создан государством, — Промсвязьбанка», — заявил министр.

Силуанов добавил, что банк будет предоставлять ликвидность на общих основаниях.

Кроме того, руководитель Минфина рассказал, что власти «пока не рассматривают» возможность выкупа части акций En+ и UC Rusal Олега Дерипаски.

Силуанов также рассказал об основных задачах, которые перед ним как кандидатом на пост первого вице-премьера поставил президент. По его словам, основная задача — добиться прорыва в экономике и обеспечить «более высокие темпы роста». Вторая основная задача, рассказал Силуанов, — «провести целый ряд решений, которые необходимы для реализации задач, поставленных в послании, в указе».

3 мая газета «Коммерсантъ» писала, что «Ренова», попавшая в начале апреля под новые санкции США, попросила правительство предоставить ей льготы. По данным издания, компания, среди прочего, просила госбанки о рефинансировании выданных на Западе кредитов на сумму €820 млн под залог 26,5% «Русала». По данным газеты, еще одна просьба компании — помочь в рефинансировании кредитов и облигаций по компаниям группы на сумму до 300 млрд руб., если на эти структуры будут распространены вторичные санкции. Также «Ренова» попросила о преференциях в получении госзаказов для своих активов. Санкции США тогда также были введены в отношении Дерипаски и подконтрольных ему структур.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявлял, что решений о льготах для «Реновы» принято не было.

Продумать меры поддержки российских компаний, попавших под санкции, глава правительства Дмитрий Медведев поручил 9 апреля.