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Силуанов: Вексельберг получил государственную поддержку

Предложенный на пост первого вице-премьера Силуанов рассказал, что «Ренова» уже получила поддержку. А сценарий с выкупом акций En+ и UC Rusal властями пока не рассматривается.

14.05.2018 Фото: Кремлин.ру 2 коммент.

Силуанов: Вексельберг получил государственную поддержку

Виктор Вексельберг пожаловался председателю правительства

«Ренова» Виктора Вексельберга получила господдержку неделю назад, рассказал и. о. министра финансов Антон Силуанов, передает  РБК. Чиновник добавил, что о сумме поддержки ему говорить «просто не хотелось бы».

Он также сказал, что правительство прорабатывает вопросы поддержки других компаний, попавших под санкции США. «Вопрос в первую очередь компаний, подпавших под санкции — «Русала», «ГАЗа». Рассматривается вопрос кредитной поддержки за счет банка, который создан государством, — Промсвязьбанка», — заявил министр.

Силуанов добавил, что банк будет предоставлять ликвидность на общих основаниях.

Кроме того, руководитель Минфина рассказал, что власти «пока не рассматривают» возможность выкупа части акций En+ и UC Rusal Олега Дерипаски.

Силуанов также рассказал об основных задачах, которые перед ним как кандидатом на пост первого вице-премьера поставил президент. По его словам, основная задача — добиться прорыва в экономике и обеспечить «более высокие темпы роста». Вторая основная задача, рассказал Силуанов, — «провести целый ряд решений, которые необходимы для реализации задач, поставленных в послании, в указе».

3 мая газета «Коммерсантъ» писала, что «Ренова», попавшая в начале апреля под новые санкции США, попросила правительство предоставить ей льготы. По данным издания, компания, среди прочего, просила госбанки о рефинансировании выданных на Западе кредитов на сумму €820 млн под залог 26,5% «Русала». По данным газеты, еще одна просьба компании — помочь в рефинансировании кредитов и облигаций по компаниям группы на сумму до 300 млрд руб., если на эти структуры будут распространены вторичные санкции. Также «Ренова» попросила о преференциях в получении госзаказов для своих активов. Санкции США тогда также были введены в отношении Дерипаски и подконтрольных ему структур.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявлял, что решений о льготах для «Реновы» принято не было.

Продумать меры поддержки российских компаний, попавших под санкции, глава правительства Дмитрий Медведев поручил 9 апреля.


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(2) Комментариев

  1. Аноним

    Всё по плану, путиномика — должна быть путиномной. :-D :-D

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  2. Аноним

    Ну все по путински. Когда олигархи попадают им надо помочь, а когда Россияне теряют свои средства после каждого резкого падения рубля, им зачем помощь. :-!

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