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Великобритания предупредила Россию об угрозе дальнейшей изоляции

В своей речи глава MI5 Эндрю Паркер заявляет о «беспрецедентном» уровне дезинформации со стороны Москвы.

14.05.2018 Фото: pixabay.com Нет комментариев

Великобритания предупредила Россию об угрозе дальнейшей изоляции

Великобритания считает РФ причастной к отравлению Скрипаля и его дочери

Генеральный директор Службы безопасности Великобритании (MI5) Эндрю Паркер намерен предупредить Россию об угрозе дальнейшей изоляции. С такой речью он выступит перед главами европейских служб безопасности в Берлине, передает «Интерфакс» со ссылкой на газету The Financial Times.

В своей речи Паркер называет «преднамеренными и целенаправленными» действиями Кремля отравление экс-сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля. Также он заявляет о «беспрецедентном» уровне дезинформации со стороны России и призывает «рассеять туман лжи и полуправды, который выходит из их (Российской — ИФ) пропагандистской машины».

Также Эндрю Паркер обвиняет Кремль в «грубых нарушениях международного законодательства» и заявляет, что российское правительство решает свои задачи с помощью «агрессивных и пагубных действий своих военных и разведывательных служб».

Экс-полковник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия были госпитализированы 4 марта в британском городе Солсбери в критическом состоянии после взаимодействия с неизвестным веществом. Сейчас Юлия Скрипаль уже выписана из больницы, ее отец тоже идет на поправку. Неделю спустя премьер-министр Великобритании Тереза Мэй заявила, что Скрипали были отравлены нервно-паралитическим веществом «Новичок» (А-234), разработанным в России. В Москве решительно отвергли эти обвинения, напомнив, что все химическое оружие РФ уничтожила в 2017 году под контролем ОЗХО.


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