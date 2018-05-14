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Две камеры фото- и видеофиксации следят за нарушителями на ул. Ленина в Бердске

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Две камеры фото- и видеофиксации следят за нарушителями на ул. Ленина в Бердске

Пока камеры работают в тестовом режиме. Через неделю они начнут передавать информацию в ГИБДД о нарушении скоростного режима.

14.05.2018 Автор: Галина Панчева Фото: Курьер. Среда. Бердск Один комментарий

Две камеры фото и видеофиксации следят за нарушителями на ул. Ленина в Бердске

Один из приборов фото и видеофиксации установлен в районе 11 квартала

Две камеры фото и видеофиксации установили на ул. Ленина в Бердске. Одна из них расположена в районе 11 квартала, другая — в районе площади Горького.

По словам начальника УЖКХ Владимира Захарова, сейчас приборы фото и видеофиксации работают в тестовом режиме, а через неделю будут передавать информацию в соответствующие органы для определения штрафов владельцам за нарушение скоростного режима. Через неделю-другую водителям полетят «письма счастья».


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(1) Комментарий

  1. Аноним

    камера в фотофиксацией в спину на против смайл сити

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