Две камеры фото- и видеофиксации следят за нарушителями на ул. Ленина в Бердске

Две камеры фото и видеофиксации установили на ул. Ленина в Бердске. Одна из них расположена в районе 11 квартала, другая — в районе площади Горького.

По словам начальника УЖКХ Владимира Захарова, сейчас приборы фото и видеофиксации работают в тестовом режиме, а через неделю будут передавать информацию в соответствующие органы для определения штрафов владельцам за нарушение скоростного режима. Через неделю-другую водителям полетят «письма счастья».