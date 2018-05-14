Пострадавших в кровавой бойне в колледже выписали из больницы в Новосибирской области

В барабинском колледже, где произошло ЧП, работают следователи
Двое подростков, которые получили переломы, выпрыгнув из окна колледжа в городе Барабинске Новосибирской области, где 10 мая их сокурсник открыл стрельбу, выписаны из больницы. Получивший ранение плеча молодой человек остается под наблюдением врачей, сообщила сегодня, 14 мая, пресс-служба правительства Новосибирской области со ссылкой на главного врача барабинской Центральной районной больницы Константина Довгулева.
«Молодой человек, получивший огнестрельное ранение, после стабилизации состояния, был осмотрен специалистами областной клинической больницы и переведен в областную больницу для прохождения дальнейшего лечения. Двое других пострадавших в удовлетворительном состоянии были выписаны из медицинского учреждения», — сообщил Довгулев.
Инцидент со стрельбой произошел утром 10 мая. Как сообщал «Курьер. Среда. Бердск», 17-летний студент-первокурсник барабинского филиала Новосибирского колледжа транспортных технологий им. Н. А. Лунина зашел в учебный класс и выстрелил в сокурсника из принесенного с собой охотничьего ружья, которое принадлежит его отцу, после чего покончил с собой. В результате пострадали трое студентов — у одного пулевое ранение в плечо, двое сломали ноги, выпрыгнув в окно. Возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 30, ч. 2 ст. 105 УК РФ («Покушение на убийство, совершенное общеопасным способом»). Расследование взял под контроль глава СК РФ Александр Бастрыкин.
Сетевое издание Kurer-sreda зарегистрировано Роскомнадзором
Номер свидетельства: ЭЛ № ФС 77 – 72746 от 04.05.2018
Учредитель: ООО «Издательский дом «БукЪвица»
Главный редактор: Г.В.Коморникова
Адрес редакции: 633010, Новосибирская обл., г. Бердск, ул. К.Маркса, д. 24, оф. 2, bkurer@mail.ru, 8(383-41) 3-00-10
Не оправдываю огнестрел в школе, но эти удалено, доведшие до самоубийства подростка, должны были тоже умереть. Парень в состоянии шока не смог подойти и сделать контрольный в голову, а надо было. Эти «хозяева жизни» еще не одного парнишку в армии доведут до самоубийства. Это не лечится. Теперь слово за отцом парня.
0 0