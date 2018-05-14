КУРЬЕР.СРЕДА.Бердск - новости Бердска

Недвижимость

Продам 3-ю в центре
Продам 3-ю в центре
Продам 2-ю квартиру в Центре!!!
продам трехкомнатную
продам
Продам 1к квартиру
продам однокомнатную
Еще недвижимость
Квартиры . Дома . Земля . Дачи . Гаражи

Объявления

Еще объявления
Вакансии . Грузоперевозки Красота и здоровье Репетиторство . Строительство и отделка

Лента новостей

«Книга в тюрьму»: В женскую колонию отправится первая партия книг из Бердска

1,6 млн рублей потратит на казаков бюджет Новосибирской области

Ломали рули в ходе парусной регаты из-за ремонта гавани у берегов Бердска

Последний звонок прозвенит 24 мая для 545 выпускников Бердска

Вязнут в грязи после раскопок КБУ ученики школы №2 в Бердске

Американцы сравнили лимузины Путина и Трампа

Силуанов: Вексельберг получил государственную поддержку

Я частушку вам спою про «Курьер» любимый!

Великобритания предупредила Россию об угрозе дальнейшей изоляции

Две камеры фото- и видеофиксации следят за нарушителями на ул. Ленина в Бердске

Последние комментарии

Май 2018
M T W T F S S
« Apr    
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
28293031  


Массовая драка около КFC в Новосибирске попала на видео

В побоище в ход шло все, что попадется под руку — камни, палки, металлические трубы, бейсбольная бита.(ВИДЕО)

14.05.2018 Фото: pixabay.com 4 коммент.

Массовая драка около КFC в Новосибирске попала на видео

Массовая драка произошла в Новосибирске

Побоище выходного дня 12 мая устроили более десятка человек в левобережье Новосибирска. Кроме кулаков и ног в ход шло всё, что попадалось оппонентам на глаза.

В ночь на воскресенье на проезде Энергетиков между зданиями гипермаркета и торгового центра завязалась драка. В неё оказались вовлечены более 10 человек.

Происходящее сняли очевидцы. На видео дерущиеся мужчины хватали палки, камни, металлические трубы. Замечена и бейсбольная бита.

«Причины конфликта, переросшего в драку, неизвестны. Информации о пострадавших нет, однако судя по кадрам с видео, присланного нашим читателем, видно, что некоторым участникам досталось знатно», — сообщает АСТ-54.

Видео АСТ-54

 


Похожие записи

Тэги:

Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.

Последние новости:
Территорию около школы №11 обрабатывали против клещей? «Книга в тюрьму»: В женскую колонию отправится первая партия книг из Бердска Пожаловаться в Роспотребнадзор на плохое питание в детсадах и школах могут бердчане

(4) Комментариев

  1. Romych

    Никогда не ешьте эту гадость!

    Thumb up 1 Thumb down 5

  2. Новый мэр

    Может это казаки?

    Thumb up 4 Thumb down 2

  3. Аноним

    Это патриоты :-D :-D :-D Пока власть бабки пилит :-D :-D :-D

    Thumb up 3 Thumb down 2

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

Войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".

Ознакомьтесь с правилами комментирования

Новости компаний

Все новости компаний

Все акции и скидки

КЛИНИКА САНИТАС, Эфективное лечение псориаза.
ЗАО "Клиника Санитас"
© 2007-2018 Все права на материалы, находящиеся на бердском городском сайте Курьер.Среда.Бердск, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе, об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта и саттелитных проектов, гиперссылка (hyperlink) на наш сайт обязательна.
Сетевое издание Kurer-sreda зарегистрировано Роскомнадзором
Номер свидетельства: ЭЛ № ФС 77 – 72746 от 04.05.2018
Учредитель: ООО «Издательский дом «БукЪвица»
Главный редактор: Г.В.Коморникова
Адрес редакции: 633010, Новосибирская обл., г. Бердск, ул. К.Маркса, д. 24, оф. 2, bkurer@mail.ru, 8(383-41) 3-00-10

Яндекс.Метрика