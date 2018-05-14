Шила Путину пальто с норкой «черный бриллиант» внутри модельер из Бердска

В бердском историко-художественном музее побывала художник-модельер Тамара Шалабанова. Началась встреча с презентации швейных машин, которых на выставке «Швейный салон моей бабушки» более двадцати. Самая старинная датируется 1900 годом. Она инкрустирована перламутром.

— Что такое швейная машинка? Это предмет быта, то, чем пользовались во все времена. Большинство на выставке — машинки производства «Зингер». И возникает вопрос: «Какое отношение имеет эта знаменитая машинка к нашему Бердску?». Оказывается, самое прямое. Есть документ, что в 1911 году, в Бердске было представительство общества «Зингер» и была бойкая торговля. Годовой оборот составлял 53 765 рублей, — рассказала «Курьеру» заведующая историческим отделом Наталия Шапенкова.

По мнению сотрудника музея, в каждой семье в разный период времени были швейные машины. Хотя это было недешевое удовольствие. В конце 19 века она стоила более 10 рублей. По тем временам средняя зарплата, например, у работников купца Горохова была 30 копеек.

Меховые превращения

Мастерица Тамара Шалабанова после окончания бердской школы №11 поступила в техникум легкой промышленности в Новосибирске и, получив диплом, по распределению уехала в Алма-Ату. Параллельно училась в московском институте и работала художник-модельером по меху. Со своими коллекциями бердчанка побывала во многих странах мира.

Как отмечает мастер, традиционно мех используется как верхняя одежда и выполняет функцию защиты от мороза. В понимании модельера мех — уникальный материал, из которого можно сшить практически все.

Одна из оригинальных вещей — платье-пальто модели солнце-клеш из норки «Черный бриллиант» с казахским национальным рисунком — белоснежными лебедями. Когда певица кружилась в таком наряде на сцене, у зрителей создавалось впечатление, что лебеди плывут во волнам.

Тамара Шалабанова регулярно представляла свои модели на модных показах. На одной из «Недель высокой моды» в Алма-Ате, она представила длинное до пола платье невесты из стриженного кролика. Дополнен наряд зелеными веточками с цветами из органзы, вшитыми в мех.

Тамара Владимировна создавала модели не только для первых лиц и звезд Казахстана, в начале 2000-х годов она придумала двухсторонние пальто Владимиру Путину и его супруге. Президенту выбрали модель, где внутри норка «Черный бриллиант», а сверху плащевка. И «маленький скромный воротничок из норочки». Для Людмилы Путиной меховое пальто сверху сделали из органзы и тесьмы с серебряными и золотыми нитями. Розу на заказ шила модельер из Караганды.

Автор видео Елена Белоусова



Самый дорогой мех — неродившихся ягнят

Бердчане могли не только полюбоваться на творения землячки, но и потрогать разные меха. Меха модельер ездила закупать на выставки в Москву и Италию.

— Самый дорогой мех — узбекская каракульча. Выделают его из абортированных ягнят. У него необыкновенная эластичная кожевая ткань и тоненький мех. Оттенков и цветов он бывает самых разных. Из него очень интересно создавать вещи. На втором месте по богатству и роскоши — шиншилла. Руку опускаешь, как будто в сметану. Но это недолговечный мех. Два-три года и он рассыпается, — призналась модельер.

Автор видео Елана Белоусова



Возвращение в родные пенаты

Прожив в Алма-Ате 42 года, шесть лет назад, Тамара Владимировна вернулась в Бердск ухаживать за престарелыми родителями. Сейчас пенсионерку увлекает живопись. Ее вдохновляют пейзажи Бердска.

— Всю жизнь я рисовала только эскизы меховых изделий. А тут иду однажды из Микрорайона по лесу к морю, и у меня аж слезы потекли. Все же родное, я здесь выросла. Такая необыкновенная красота в Бердске! — поведала бердчанка.

Ее картины регулярно выставляются в Новосибирске. В середине мая планируется открытие персональной выставки живописи художника-модельера Тамары Шалабановой в музее истории Бердского радиозавода.