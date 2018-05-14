В четвертьфинал ЧМ по хоккею вышла сборная России

Сборная России по хоккею гарантировала себе участие в 1/4 финала чемпионата мира в Дании после победы команды Швеции над сборной Швейцарии в матче группового этапа турнира, сообщает РИА Новости.

Встреча соперников россиян по группе A, прошедшая в воскресенье в Копенгагене, завершилась со счетом 5:3 (2:0, 1:1, 2:2) в пользу шведов. У победителей шайбы забросили Йон Клингберг (6-я минута), Патрик Хёрнквист (10), Микаэль Баклунд (22), Адам Ларссон (53) и Магнус Пяярви (57). В составе швейцарской команды отличились Рамон Унтерзандер (39), Рафаэль Диас (45) и Дин Кукан (60).

После этого поражения идущая четвертой в группе сборная Швейцарии, в чьем активе 9 очков в шести матчах, уже не сможет догнать команду России, занимающую вторую строчку (5 игр, 13 очков). Таким образом, россияне точно не опустятся ниже четвертой строчки, дающей право сыграть в 1/4 финала.

Сборная Швеции, ранее также обеспечившая себе участие в плей-офф, одержала шестую победу в шести матчах и набрала 17 очков. В своем заключительном матче на групповом этапе шведы встретятся с россиянами 15 мая.