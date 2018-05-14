Облили бензином и подожгли мальчика на чердаке 9-этажки в Бердске

В пятницу, 11 мая, в 9-этажном доме №12А на ул. Свердлова в Бердске произошло ЧП. На чердаке высотки обгорел 9-классник.

Как рассказал «Курьер. Среда. Бердск» замначальника отдела МВД по Бердску Сергей Волгин, из горбольницы в полицию поступило сообщение о том, что мальчик получил термические ожоги. Полицейские проводят проверку.

— У нас есть информация, что в медсанчасть обратился ребенок. Ему поставили диагноз «ожог конечностей». По данному факту мы сейчас проводим проверку, — прокомментировал «Курьер. Среда. Бердск» Волгин.

Сроки проверки, по его словам, зависят от степени тяжести травм. Если подростку причинен вред здоровью и ему предстоит лечение, проверка может затянуться. Предстоит выяснить, что делали дети на чердаке 9-этажке и как туда попала канистра с бензином, которым облился ребенок.

Как стало известно «Курьер. Среда. Бердск», скорую помощь пострадавшему мальчику, на котором сгорела одежда, вызвали жители дома, выбежавшие на крики детей. У ребенка обожжены руки и ноги. Впрочем пожара не случилось, поэтому вызывать огнеборцев не понадобилось. Как рассказал «Курьер. Среда. Бердск» очевидец, подростков было четверо, тот который поджег пострадавшего, убежал. Пожар жильцы тушили сами на чердаке.

— Полиция не стала разбираться. Опрос подростков не провели, ущерб имуществу жильцов дома полиция вообще не считает нужным рассматривать, — рассказал житель дома.

По словам председателя совета дома №12А на ул. Сердлова, подросткам на вид было около 14 лет. Один из них живет в этой же 9-этажке. Скорее всего, ребенка облили бензином и бросили зажигалку намеренно, может быть из-за месте, полагает он. Во всяком случае, по словам Олега, на следующий день они снова пришли «на разборки».

-Я непосредственно там присутствовал, понятым был. Дети чердак взломали, игрались там, одни другого из канистры облил и зажигалку бросил. Они нам все стены в подъезде исписали, ящики постоянно поджигают. А участковому «параллельно», что у нас происходит, — прокомментировал «Курьер. Среда. Бердск» Олег.

По его оценке, у пострадавшего мальчишки сильно обожжены бедра — в три ладони взрослого мужчины (видимо, когда сидел, плеснули бензин сверху) и голень. Обгоревшая кожа болталась лохмотьями. И руки в ожогах — видимо, получил, когда пытался сбить на себе пламя.

-Он так орал! Судя по всему, не просто так досталось пацану — конфликтовали, наверное, — полагает председатель совета дома. Он возмущен действиями полиции, прибывшими на место происшествия:

-Полицейские приехали, говорят, что участковый наш в отпуске, а дежурный участковый занят. Это форменное безобразие. Огонь сами залили — горели какие-то газеты старые и кед, видимо пострадавшего. Желтую канистру упаковали и забрали полицейские.

МВД, в том числе подразделению по делам несовершеннолетних, предстоит установить, где подростки взяли бензин, как они проникли на чердак и что собирались делать. Ведь таким количеством горючей жидкости можно было сжечь целый дом.

Как сообщал «Курьер. Среда. Бердск», 8 мая в больнице Искитима скончалась 2-летняя девочка, получившая ожоги от кипятка. Малышка на глазах матери опрокинула на себя чайник с горячей водой, стянув его с кухонного стола. Врачи сутки боролись за жизнь ребенка.