Усманов попал в десятку богатейших людей Великобритании

Российский бизнесмен Алишер Усманов вошел в список самых богатых жителей Великобритании. Посвященный этому рейтинг опубликовала газета The Sunday Times, передает РБК.

В списке Усманов занял восьмое место. Его состояние газета оценила в £10,556 млрд ($14,29 млрд), при этом в прошлом году, как указывает издание, предприниматель оказался в этом перечне на пятой строчке. За год, по подсчетам The Times, капитал Усманова сократился на £1,235 млрд ($1,67 млрд). Основными источниками дохода бизнесмена, как замечает газета, являются добыча полезных ископаемых и инвестиции.

64-летний Усманов, как указывает The Sunday Times, владеет 30% британского футбольного клуба «Арсенал». Свое состояние он сделал на производстве стали и добыче железной руды. Крупнейшими инвестициями предпринимателя издание назвало его вложения в «Металлоинвест» и бизнес второго по величине оператора мобильной связи в России «МегаФон».​

Помимо этого Усманов, как отмечает Times, спонсировал Facebook и имеет доли в таких компаниях, как Alibaba, Airbnb и китайском гиганте, занимающемся интернет-торговлей и электронной коммерцией, JD.com. В будущем состояние бизнесмена, как прогнозируют составители рейтинга, будет только увеличиваться за счет интереса Усманова, который он проявляет к сервису Spotify, который позволяет легально и бесплатно прослушивать музыкальные композиции.

В настоящий момент, как замечает газета, Усманов живет в квартале Саттон-Плейс на Манхэттене. Также ему принадлежит усадьба Тюдора в английском графстве Суррей, которой когда-то владел американский нефтяной магнат Жан Поль Гетти.

Вместе с Усмановым с список богатейших людей Великобритании вошли также основатель и глава нефтехимической компании Ineos Джим Ратклифф (он с капиталом в £21,05 млрд занял первую строчку этого списка). На второе место составители рейтинга поместили владельцев компании Hinduja Group, индийских предпринимателей Шри и Гопи Хиндуя (£20,644 млрд). Замкнул тройку богатейших британцев выходец из СССР, американский бизнесмен Леонард Блаватник (£15,259 млрд).​

Также в список самых богатых людей Британии попал еще один российский предприниматель — Роман Абрамович. Он, как и в прошлом году, оказался в рейтинге на 13-й строчке. За год, как подсчитали составители рейтинга, размер его активов увеличился на £1,2 млрд и составил £9,333 млрд.

Всего в этом списке, как замечает Times, 145 миллиардеров. Их общее состояние газета оценила в £480,451 млрд. На долю попавших в этот перечень, как подчеркивает издание, приходится 66,4% всех активов, принадлежащих 1000 самых богатых людей в Британии и Северной Ирландии.