Отрезали голову убитому лопатой и бутылкой 36-летнему жителю Новосибирской области

Двое жителей Новосибирской области признаны виновными в убийстве, совершенном группой лиц, сообщили в управлении СКР по Новосибирской области.

Собранные Чановским межрайонным отделом регионального управления Следственного комитета доказательства признаны коллегией присяжных заседателей достаточными для вынесения приговора в отношении двух мужчин в возрасте 35 и 39 лет, которые признаны виновными в совершении преступления, предусмотренного п. «ж» ч.2 ст.105 УК РФ (убийство, совершенное группой лиц).

Следствием и судом установлено, что 19 апреля 2017 года в обеденное время в сенях одного из домов с. Усманка Кыштовского района Новосибирской области группа мужчин распивала алкогольные напитки. Во время застолья произошел конфликт, в ходе которого 36-летнему потерпевшему стеклянной бутылкой, деревянным бруском и металлической лопатой были нанесены удары в область головы и тела. От полученных телесных повреждений потерпевший скончался на месте происшествия.

Затем, с целью сокрытия тела потерпевшего и следов преступления, отвезли его на берег реки Тартас, отчленили голову от туловища и бросили в реку.

Сотрудники управления уголовного розыска главка МВД России по Новосибирской области, совместно со следователями и криминалистами разыскали злоумышленников.

Присяжные заседатели своим вердиктом единодушно признали мужчин виновными в совершении инкриминируемых им преступлений.

Приговором Новосибирского областного суда 35-летнему мужчине назначено наказание в виде 17 лет лишения свободы, а 39-летнему — в виде 16 лет лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима.