Платье Анны Карениной вдохновило на «картину маслом» художницу из Бердска

Награждение победителей областного творческого конкурса по литературе «Русская литература — источник духовности и нравственности, величайшее явление мирового искусства», организованного Новосибирским региональным отделением «Всероссийский женский союз — Надежда России», прошло традиционно в Доме офицеров.

По словам члена оргкомитета конкурса Веры Гармановой, на суд жюри свои работы представили около 700 участников из более чем 20 районов города и области, порядка 100 школ проявили к конкурсу интерес.

– Как вы видите из выставленных здесь работ, дети работали с душой, любовь к русской литературе сегодня не угасла. Также как когда-то она вдохновляла на создание своих произведений Чайковского и Рахманинова, русская классика вдохновила и наших детей на замечательные картины и сочинения, – отметила Вера Васильевна.

Особо организаторы конкурса отметили активность Болотнинского, Здвинского, Каргатского районов и Бердска, передает сайт новосибирского отделения КПРФ. Участники конкурса представили работы в самых разных жанрах: юные художники рисовали акварелью, тушью, маслом, карандашом, юные литераторы пробовали свое мастерство в стихах и в прозе, писали письма классикам с описанием своих впечатлений от их книг.

Перед началом церемонии награждения дети с удовольствием фотографировались со своими работами и рассказывали, почему выбрали то или иное произведение.

– Мне понравилось произведение о судьбе Катерины из драмы Островского «Гроза», и я представила на конкурс много иллюстраций, прошли в итоге два акварельных рисунка, – рассказала Алина Тарасенко, студентка аграрного колледжа села Довольное.

А одна из победительниц конкурса, представившая поразившую жюри картину маслом на холсте — иллюстрацию к роману Льва Толстого «Анна Каренина», Ирина Дорофеева из Бердска сделала неожиданное признание, что само произведение ей не понравилось, а взяться именно за этот сюжет ее заставило…платье главной героини:

– Я не восхищена этим произведением, как пример литературного творчества Толстого оно не особо мне нравится. Но я случайно посмотрела фильм «Анна Каренина», и мне понравился кадр с главной героиней, понравилось платье. У меня сразу проскочила какая-то творческая искра – загорелось, захотелось написать!

Свою признательность всем участникам конкурса выразил присутствующий на мероприятии депутат Заксобрания Новосибирской области Владимир Карпов:

– Нам радостно видеть молодые лица, горящие глаза, конкурсанты и победители определены, но здесь нет проигравших: каждый участник раскрыл в себе талант.

Перед собравшимися также выступил депутат Законодательного собрания Вячеслав Журавлев, который поддерживает начинания «Всероссийского женского союза» на протяжении более чем десяти лет. Он отметил, что проведение конкурсов с детьми разных возрастов стало уже доброй традицией.

– Таким образом воспитывается уважение к Родине и родной культуре, патриотизм и готовность к защите родной земли. Особенное значение воспитание патриотизма имеет для молодежи: нам не все равно, кто придет после нас, – отметил депутат. – Мы посмотрели все рисунки, и во всех произведениях отражена душа.

Во время награждения ведущие конкурса цитировали отрывки из сочинений участников конкурса, читали замечательные детские стихи.

К сожалению, приехать на награждение все участники не смогли — ведь география конкурса, по словам Веры Гармановой, «от Северного до Болотного», но зал, тем не менее, был заполнен.

— Ведь как сказал Горький, наша литература — наша гордость и лучшее, что было создано нашей нацией! И, если наши дети будут это понимать, они будут понимать смысл жизни, ведь русская литература учит этот смысл искать, — резюмировала Гарманова.