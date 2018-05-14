Скончался известный по фильму «Приключения Буратино» актер Баадур Цуладзе

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Выражаю свои соболезнования. В «Женатом холостяке» он классно сыграл Гурама Отаровича. Ржачный фильм.
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