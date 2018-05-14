Скончался известный по фильму «Приключения Буратино» актер Баадур Цуладзе

Ушёл из жизни советский актёр и режиссёр Баадур Цуладзе. Артист скончался в возрасте 83 лет после продолжительной болезни, передает РИА Новости.

Цуладзе родился в Батуми в 1935 году. Он известен по ролям в таких кинофильмах, как «Будьте моим мужем», «Листопад», «Приключения Буратино», «Не горюй!». Всего он исполнил более 90 ролей, а также выступил режиссером десяти кинолент. Также работал в области телевидения — вёл кулинарную телепередачу на грузинском ТВ.

С 1961 года работал режиссером в киностудии «Грузия-фильм». Среди полнометражных работ Цуладзе значится вышедшая в 1965 году «Награда», в 1978 году — «Перерыв», «Наш черед, ребята!» в 1986 году. Все работы Цуладзе были отмечены наградами и премиями.