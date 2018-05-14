Акцию «ПДД – закон жизни на дороге!» провели вместе с ГИБДД школьники Бердска

В преддверии летних школьных каникул сотрудники Новосибирской Госавтоинспекции проводят комплекс профилактических мероприятий по предупреждению фактов дорожно-транспортных происшествий с участием несовершеннолетних детей «Внимание, каникулы!».

Активное участие в этом принимают школьники и педагоги образовательных учреждений города Бердска. Волонтеры школьных отрядов «ЮИД» проводят профилактические беседы среди сверстников о соблюдении ПДД, разъяснительную работу среди родителей, а так же тематические акции для участников дорожного движения по вопросам безопасности на улицах и дорогах.

Сотрудники полка ДПС ГИБДД по Новосибирской области совместно с активистами отряда «ЮИД» школы №11 провели в Бердске профилактическую акцию «ПДД – закон жизни на дороге!». Организаторы акции обратились к пешеходам и водителям соблюдать строго требования правил дорожного движения, быть внимательными и дисциплинированными на дорогах.

Вблизи расположенного пешеходного перехода взрослых и юных пешеходов информировали о причинах дорожно-транспортных происшествий, рассказали им о правилах перехода проезжей части, о повышенном внимании и осторожности вблизи дороги, об использовании светоотражающих элементов на одежде и сумках в темный период времени. Каждому участнику акции вручили памятку «ПДД – закон жизни на дороге!» и светоотражающую наклейку.

Личным примером перехода улицы, ребята продемонстрировали алгоритм безопасного перехода, а также напомнили водителям о том, что каждый пешеход является полноправным участником движения и пользуется приоритетом в зоне пешеходного перехода.

— Участников дорожного движения много, а закон безопасности на дороге для всех один – это ПДД. Небольшой сборник правил, за каждым пунктом которого огромное количество дорожных происшествий и человеческих трагедий. Чтобы все улицы и дороги стали безопасными, необходимо только знать и соблюдать эти правила, — уверены в группе по пропаганде ДПС ГИБДД по Новосибирской области.