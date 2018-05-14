Вице-губернатром Приморского края по образованию назначена экс-директор лицея №7 из Бердска Ирина Мануйлова

В администрации Приморского края назначен вице-губернатор по вопросам развития образования и науки. Соответствующее распоряжение подписал врио губернатора Андрей Тарасенко. Как сообщили в департаменте информационной политики Приморья, это направление будет курировать Ирина Мануйлова.

«Пост заместителя руководителя края Ирина Мануйлова будет совмещать с должностью директора краевого департамента образования и науки», – рассказали в ведомстве, уточнив, что Ирина Викторовна приступит к исполнению своих обязанностей с понедельника, 14 мая.

По словам Тарасенко, усиление образовательного блока связано с большим количеством проектов и задач, которые намерены реализовать в крае, в том числе по поручению президента РФ Владимира Путина.

«Одна из важных задач – обеспечение жильем детей-сирот. На работе по реализации масштабных проектов в области культуры сосредоточится Константин Межонов», – подчеркнул глава региона.

Ирина Мануйлова родилась в 1965 году в Бердск Новосибирской области. В 1988 году окончила Новосибирский государственный педагогический университет по специальности «Биология – химия», в 2008 году – Санкт-Петербургскую академию постдипломного педагогического образования по специальности «Менеджер образования».

С 1988 по 1994 годы работала учителем химии в Южно-Курильской средней школе №1, затем вернулась в Бердск, где продолжила педагогическую деятельность до 2011 года – сначала в должности заместителя директора по учебно-воспитательной работе лицея №6, а затем руководителя лицея-интерната №7.

В 2011 году избрана депутатом Государственной Думы VI созыва от Новосибирской области. Работала заместителем председателя комитета Госдумы по образованию.

С декабря 2016 года – врио руководителя, а затем замдиректора департамента государственной политики в сфере общего образования Министерства образования и науки России.

Награждена Почетным знаком Госдумы за существенный вклад в развитие законодательства и парламентаризма в России, нагрудным знаком «Почетный работник общего образования Российской Федерации», а также Почетной грамотой Минобрнауки России.

Замужем, трое детей.

Отметим, в рамках реализации Комплексного плана социально-экономического развития Приморья регион уже в этом году получит более 5 миллиардов рублей федеральных инвестиций, в том числе на развитие социальной сферы. Среди них мероприятия по образованию и культуре, сообщили в пресс-службе краевого правительства.

Предусмотрено строительство детских садов, модернизация материально-технической базы системы среднего профессионального образования. Также одобрено строительство домов культуры в селах. Кроме того, запланировано строительство центра культурного развития и создание в Приморье культурно-исторического парка «Россия – Моя история».

Кроме того, в Приморье продолжится строительство инновационного культурного центра, начнется работа по созданию единого музейного центра, в который войдут филиалы ведущих музеев страны, а также театрально-образовательного комплекса высшей школы музыкального и театрального искусства Приморской сцены Мариинского театра. Там же планируется разместить филиал Академии Русского Балета имени Агриппины Вагановой и другие проекты.

Помимо этого, прорабатывается концепция создания федерального учреждения музея-заповедника на базе объектов Владивостокской крепости.