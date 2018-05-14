Вице-губернатром Приморского края по образованию назначена экс-директор лицея №7 из Бердска Ирина Мануйлова

Бердчанка Ирина Мануйлова с 2012 года являлась депутатом ГД
В администрации Приморского края назначен вице-губернатор по вопросам развития образования и науки. Соответствующее распоряжение подписал врио губернатора Андрей Тарасенко. Как сообщили в департаменте информационной политики Приморья, это направление будет курировать Ирина Мануйлова.
«Пост заместителя руководителя края Ирина Мануйлова будет совмещать с должностью директора краевого департамента образования и науки», – рассказали в ведомстве, уточнив, что Ирина Викторовна приступит к исполнению своих обязанностей с понедельника, 14 мая.
По словам Тарасенко, усиление образовательного блока связано с большим количеством проектов и задач, которые намерены реализовать в крае, в том числе по поручению президента РФ Владимира Путина.
«Одна из важных задач – обеспечение жильем детей-сирот. На работе по реализации масштабных проектов в области культуры сосредоточится Константин Межонов», – подчеркнул глава региона.
Ирина Мануйлова родилась в 1965 году в Бердск Новосибирской области. В 1988 году окончила Новосибирский государственный педагогический университет по специальности «Биология – химия», в 2008 году – Санкт-Петербургскую академию постдипломного педагогического образования по специальности «Менеджер образования».
С 1988 по 1994 годы работала учителем химии в Южно-Курильской средней школе №1, затем вернулась в Бердск, где продолжила педагогическую деятельность до 2011 года – сначала в должности заместителя директора по учебно-воспитательной работе лицея №6, а затем руководителя лицея-интерната №7.
В 2011 году избрана депутатом Государственной Думы VI созыва от Новосибирской области. Работала заместителем председателя комитета Госдумы по образованию.
С декабря 2016 года – врио руководителя, а затем замдиректора департамента государственной политики в сфере общего образования Министерства образования и науки России.
Награждена Почетным знаком Госдумы за существенный вклад в развитие законодательства и парламентаризма в России, нагрудным знаком «Почетный работник общего образования Российской Федерации», а также Почетной грамотой Минобрнауки России.
Замужем, трое детей.
Отметим, в рамках реализации Комплексного плана социально-экономического развития Приморья регион уже в этом году получит более 5 миллиардов рублей федеральных инвестиций, в том числе на развитие социальной сферы. Среди них мероприятия по образованию и культуре, сообщили в пресс-службе краевого правительства.
Предусмотрено строительство детских садов, модернизация материально-технической базы системы среднего профессионального образования. Также одобрено строительство домов культуры в селах. Кроме того, запланировано строительство центра культурного развития и создание в Приморье культурно-исторического парка «Россия – Моя история».
Кроме того, в Приморье продолжится строительство инновационного культурного центра, начнется работа по созданию единого музейного центра, в который войдут филиалы ведущих музеев страны, а также театрально-образовательного комплекса высшей школы музыкального и театрального искусства Приморской сцены Мариинского театра. Там же планируется разместить филиал Академии Русского Балета имени Агриппины Вагановой и другие проекты.
Помимо этого, прорабатывается концепция создания федерального учреждения музея-заповедника на базе объектов Владивостокской крепости.
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Всё о бердчанах думает!
25 3
Она не депутат с 2016 года
6 3
Ну и хорошо, что не депутат, а то только и бегала по залу, кнопки нажимала за всех отсутствующих.
17 2
С такими отзывами о ней, я бы на ее месте не заморачивалась думами о бердчанах
.. Добрее будьте, чтобы о вас кто то думал и заботился …
1 14
Так хорошие отзывы за дела дают!
11 1
Это шутка? Вы никогда хороших отзывов никому не даете.
1 5
Вот такие люди и продвигаются, толку от неё для людей ноль. А правительство устраивают такие. Ни куда не лезет, свою точку зрения не отстаивает. Как хорошо, ни каких проблем у неё нет.
19 3
А от вас есть толк для людей?
3 13
да
8 2
Тот, кто почувствовал прелесть власти и больших денег, вряд ли сможет от них отказаться. Власти смертных грехов кто может устоять? Пожалейте, её, добрые люди, Бога ради. блеск соблазна проходит быстро.
Мечты, мечты, где ваша сладость?
Мечты сбылись, осталась гадость.
Ручьи, ручьи, где звон и радость?
Ручьи ушли и оголилась слабость.
Дороги, рельсы, где же цель и встречи?
Дорога кончилась, тупик, погасли свечи.
Пути, заборы, где границы лести?
Заборы снесены, раскрыты тайны мести.
Друзья мои, где ваша милость?
Друзья предали невзначай, осталась дикость.
Господь мой Бог, где твоя щедрость?
Он отвернулся, осталась бедность.
5 5
работала в тех краях, уже хорошо. Следующая ступенька — Москва и министерство! Большому кораблю, как говориться…
0 3
А земли на аукционах ее родственник скупает? А потом перепрадает!
4 0
Следующая ступеньки старость и смерть,вечно никто не живет!
1 0