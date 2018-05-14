Убил одного и ранил четверых ножом в Париже 20-летний выходец из Чечни

Напавший с ножом в субботу вечером на прохожих в одном из центральных районов Парижа был выходцем из Чечни в возрасте 20 лет, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на радиостанцию Europe 1.

«Полицейские смогли установить имя нападавшего, который убил одного человека и ранил четверых», — говорится в сообщении. По данным радиостанции, у преступника не было при себе документов, но следователи «установили его личность благодаря отпечаткам пальцев».

Радиостанция RTL сообщила, что родителей нападавшего взяли под стражу.

Ранее сообщалось, что мужчина напал на прохожих около 21:30 по местному времени на улице Монсиньи. Он также попытался зайти в несколько баров и ресторанов, однако люди, спрятавшиеся внутри, не дали ему этого сделать. Полиция сначала пыталась задержать подозреваемого при помощи электрошокеров, однако ей это не удалось. После этого прозвучали два выстрела и нападавший упал, он был застрелен полицией.

Один из пострадавших в результате нападения — 34-летний мужчина — находится в крайне тяжелом состоянии. Он был госпитализирован и перенес операцию. Тяжелые ранения также получила женщина 54-х лет. Еще двое пострадавших — девушка и молодой человек — получили менее серьезные ранения.

Экстремистская группировка «Исламское государство», запрещенная в России и других странах, заявила, что нападение совершил один из ее «солдат».