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Фотомарафон «Ты мой сыночек, ты моя дочка» объявляет газета «Курьер.Среда.Бердск»

15-летию газеты мы посвящаем акцию детских снимков к 1 июня, Дню защиты детей.

14.05.2018 Фото: pixabay.com Нет комментариев

15-летию газеты «Курьер.Среда.Бердск» мы посвящаем акцию детских снимков к 1 июня, Дню защиты детей.

Фотомарафон «Ты мой сыночек, ты моя дочка» объявляет газета «Курьер.Среда.Бердск»

Приглашаем наших читателей, у которых растут чудесные девочки и мальчики, участвовать в очередном фотомарафоне «Ты мой сыночек, ты моя дочка», посвященном Дню защиты детей и 15-летию газеты «Курьер.Среда.Бердск». Присылайте снимки детей на ящик bkurer@mail.ru c пометкой «Мой сынок» или «Моя дочка». Если у вас сын и дочь или даже больше, присылайте – групповой портрет. Подпишите имена и фамилию.

Мы опубликуем все снимки в газете «Курьер.Среда.Бердск» 30 мая или 6 июня 2018 года. Вы сможете удивить свое чадо, подарив ему газету. Так же мы разметим альбом «Ты мой сыночек, ты моя дочка» в группе «ВКонтакте».

Детей «принимаем» любого возраста. Но хотим предупредить, что присылая в нашу редакцию фотографию своего ребенка, вы даете согласие на ее публикацию на наших медийных площадках, а так же соглашаетесь на распространение персональных данных – имени и фамилии, возраста ребенка.

Просим вас присылать интересные и творческие снимки, редакция выберет 10 самых оригинальных и подарит ребятишкам в подарок нашу фирменную кружку «Курьер.Среда.Бердск» — «15 лет вместе».

Фото принимаем до 25 мая 2018 года.

Фотомарафон «Ты мой сыночек, ты моя дочка» объявляет газета «Курьер.Среда.Бердск»
Папа Паша с дочкой Сашей

Фотомарафон «Ты мой сыночек, ты моя дочка» объявляет газета «Курьер.Среда.Бердск»
Юлия Владимировна Дежнева и сыночек
Фотомарафон «Ты мой сыночек, ты моя дочка» объявляет газета «Курьер.Среда.Бердск»
Юлия Владимировна Дежнева и сыночек

Фотомарафон «Ты мой сыночек, ты моя дочка» объявляет газета «Курьер.Среда.Бердск»

Фотомарафон «Ты мой сыночек, ты моя дочка» объявляет газета «Курьер.Среда.Бердск»
Мои дочки Софья Алина мои сыночкиДмитрий и Данила, Анастасия Дронова

Фотомарафон «Ты мой сыночек, ты моя дочка» объявляет газета «Курьер.Среда.Бердск»

Мои дочки Софья Алина мои сыночки Дмитрий Данила

Фотомарафон «Ты мой сыночек, ты моя дочка» объявляет газета «Курьер.Среда.Бердск»
Иванеко Иван и Матвей(4 года)

Фотомарафон «Ты мой сыночек, ты моя дочка» объявляет газета «Курьер.Среда.Бердск»
Мой сынок! Александр Тулянов с сыном Кириллом («Ты для меня весь мир»).
Фотомарафон «Ты мой сыночек, ты моя дочка» объявляет газета «Курьер.Среда.Бердск»
Мама Светлана и сын Семен Шкомыта к полету готовы!!
Фотомарафон «Ты мой сыночек, ты моя дочка» объявляет газета «Курьер.Среда.Бердск»
Дарья Власова с папой
Фотомарафон «Ты мой сыночек, ты моя дочка» объявляет газета «Курьер.Среда.Бердск»
Анна с сыном Артёмом
Фотомарафон «Ты мой сыночек, ты моя дочка» объявляет газета «Курьер.Среда.Бердск»
Мама Марина и мой сынок Никита
Фотомарафон «Ты мой сыночек, ты моя дочка» объявляет газета «Курьер.Среда.Бердск»
Папа Александр,мама Оксана и сын Дмитрий
Фотомарафон «Ты мой сыночек, ты моя дочка» объявляет газета «Курьер.Среда.Бердск»
Мама Анастасия, сын Даниил
Фотомарафон «Ты мой сыночек, ты моя дочка» объявляет газета «Курьер.Среда.Бердск»
Папа Никита и сынок Лев
Фотомарафон «Ты мой сыночек, ты моя дочка» объявляет газета «Курьер.Среда.Бердск»
Волкогонов Андрей,Волкогонов Алексей
Фотомарафон «Ты мой сыночек, ты моя дочка» объявляет газета «Курьер.Среда.Бердск»
Пивоваров Максим и мама Анастасия
Фотомарафон «Ты мой сыночек, ты моя дочка» объявляет газета «Курьер.Среда.Бердск»
Мама Валентина и сынок Савва
Фотомарафон «Ты мой сыночек, ты моя дочка» объявляет газета «Курьер.Среда.Бердск»
Мама Савидова Маргарита с сыночком Фёдором (5 мес.)
Фотомарафон «Ты мой сыночек, ты моя дочка» объявляет газета «Курьер.Среда.Бердск»
Гладских Татьяна и дочь Вероника
Фотомарафон «Ты мой сыночек, ты моя дочка» объявляет газета «Курьер.Среда.Бердск»
Отправлено с iPhone Александр
Фотомарафон «Ты мой сыночек, ты моя дочка» объявляет газета «Курьер.Среда.Бердск»
Настя и Костя
Фотомарафон «Ты мой сыночек, ты моя дочка» объявляет газета «Курьер.Среда.Бердск»
Нобилева Виктория
Фотомарафон «Ты мой сыночек, ты моя дочка» объявляет газета «Курьер.Среда.Бердск»
Павел и Арсюша Коновы
Фотомарафон «Ты мой сыночек, ты моя дочка» объявляет газета «Курьер.Среда.Бердск»
Мама Ирина и три лапочки дочки Алина(16),Лера(12),Вика(12)

Фотомарафон «Ты мой сыночек, ты моя дочка» объявляет газета «Курьер.Среда.Бердск»
Мама Лера и Ванюшка Гробок
Фотомарафон «Ты мой сыночек, ты моя дочка» объявляет газета «Курьер.Среда.Бердск»
Мама: Арина МошкалеваДочка:Ангелина Мошкалева

Фотомарафон «Ты мой сыночек, ты моя дочка» объявляет газета «Курьер.Среда.Бердск»
Полина и Данил

Фотомарафон «Ты мой сыночек, ты моя дочка» объявляет газета «Курьер.Среда.Бердск»
Даша 1,6 года

Фотомарафон «Ты мой сыночек, ты моя дочка» объявляет газета «Курьер.Среда.Бердск»
Мама Екатерина с сыночком Матвеем Прокудины
Фотомарафон «Ты мой сыночек, ты моя дочка» объявляет газета «Курьер.Среда.Бердск»
Сынок Даниил и доченька Валерия
Фотомарафон «Ты мой сыночек, ты моя дочка» объявляет газета «Курьер.Среда.Бердск»
Сынок Даниил и доченька Валерия
Фотомарафон «Ты мой сыночек, ты моя дочка» объявляет газета «Курьер.Среда.Бердск»
Сынок Даниил и доченька Валерия
Фотомарафон «Ты мой сыночек, ты моя дочка» объявляет газета «Курьер.Среда.Бердск»
Мой сынок. Сотников Денис

Фотомарафон «Ты мой сыночек, ты моя дочка» объявляет газета «Курьер.Среда.Бердск»
Мой любимый сыночек)))

Фотомарафон «Ты мой сыночек, ты моя дочка» объявляет газета «Курьер.Среда.Бердск»
Мой сыночек( мама Юлия сын Александр)
Фотомарафон «Ты мой сыночек, ты моя дочка» объявляет газета «Курьер.Среда.Бердск»
Бережной Матвей
Фотомарафон «Ты мой сыночек, ты моя дочка» объявляет газета «Курьер.Среда.Бердск»
мой сыночек!
Фотомарафон «Ты мой сыночек, ты моя дочка» объявляет газета «Курьер.Среда.Бердск»
Мама Олеся, дочка Алиса Заранее спасибо
Фотомарафон «Ты мой сыночек, ты моя дочка» объявляет газета «Курьер.Среда.Бердск»
Фотомарафон «Ты мой сыночек, ты моя дочка» объявляет газета «Курьер.Среда.Бердск»
Мои дети Женя Алина и маленький Матвей
Фотомарафон «Ты мой сыночек, ты моя дочка» объявляет газета «Курьер.Среда.Бердск»
Бровин Артём, 12 лет
Фотомарафон «Ты мой сыночек, ты моя дочка» объявляет газета «Курьер.Среда.Бердск»
Матвей
Фотомарафон «Ты мой сыночек, ты моя дочка» объявляет газета «Курьер.Среда.Бердск»
Матвей

Фотомарафон «Ты мой сыночек, ты моя дочка» объявляет газета «Курьер.Среда.Бердск»
Матвей
Фотомарафон «Ты мой сыночек, ты моя дочка» объявляет газета «Курьер.Среда.Бердск»
Сынок Ваня и мама Елена
Фотомарафон «Ты мой сыночек, ты моя дочка» объявляет газета «Курьер.Среда.Бердск»
#тымоядочка#Павлович Милана и Ульяна)#моидевочки#красавицы#pavlovica415 <pavlovica415@gmail.com>Кому: bkurer@mail.ru
Фотомарафон «Ты мой сыночек, ты моя дочка» объявляет газета «Курьер.Среда.Бердск»
Мама Женя и сынок Миша
Фотомарафон «Ты мой сыночек, ты моя дочка» объявляет газета «Курьер.Среда.Бердск»
Мой сынок

Фотомарафон «Ты мой сыночек, ты моя дочка» объявляет газета «Курьер.Среда.Бердск»
Фотомарафон «Ты мой сыночек, ты моя дочка» объявляет газета «Курьер.Среда.Бердск»
Здравствуйте. Мы — семья Кошкиных. Меня зовут Екатерина, и со мной мой сынок Радимир. Да, именно так его зовут))
Фотомарафон «Ты мой сыночек, ты моя дочка» объявляет газета «Курьер.Среда.Бердск»
Здравствуйте. Мы — семья Кошкиных. Меня зовут Екатерина, и со мной мой сынок Радимир. Да, именно так его зовут))
Фотомарафон «Ты мой сыночек, ты моя дочка» объявляет газета «Курьер.Среда.Бердск»
Бубенов Кирилл 1г 9мес

Фотомарафон «Ты мой сыночек, ты моя дочка» объявляет газета «Курьер.Среда.Бердск»
Ты мой сыночек, ты моя дочка Ярослава и Андрей Завалишины
Фотомарафон «Ты мой сыночек, ты моя дочка» объявляет газета «Курьер.Среда.Бердск»
Вероника и Даниил

Фотомарафон «Ты мой сыночек, ты моя дочка» объявляет газета «Курьер.Среда.Бердск»
Мой сыночек Гончаров Кирилл
Фотомарафон «Ты мой сыночек, ты моя дочка» объявляет газета «Курьер.Среда.Бердск»
Фотомарафон «Ты мой сыночек, ты моя дочка» объявляет газета «Курьер.Среда.Бердск»
Фотомарафон «Ты мой сыночек, ты моя дочка» объявляет газета «Курьер.Среда.Бердск»
Фотомарафон «Ты мой сыночек, ты моя дочка» объявляет газета «Курьер.Среда.Бердск»
Мой сыночек Бурматко Владислав Романович
Фотомарафон «Ты мой сыночек, ты моя дочка» объявляет газета «Курьер.Среда.Бердск»
Мой сыночек Бурматко Владислав Романович
Фотомарафон «Ты мой сыночек, ты моя дочка» объявляет газета «Курьер.Среда.Бердск»
Моя дочка-София и мама Анастасия

Фотомарафон «Ты мой сыночек, ты моя дочка» объявляет газета «Курьер.Среда.Бердск»
Моя дочка-София и мама Анастасия

Фотомарафон «Ты мой сыночек, ты моя дочка» объявляет газета «Курьер.Среда.Бердск»
Мои детки

Фотомарафон «Ты мой сыночек, ты моя дочка» объявляет газета «Курьер.Среда.Бердск»
Мама Елена Кочеткова,сынок Егор
Фотомарафон «Ты мой сыночек, ты моя дочка» объявляет газета «Курьер.Среда.Бердск»
наши детки Виктория ,Ксения и Димочка

Фотомарафон «Ты мой сыночек, ты моя дочка» объявляет газета «Курьер.Среда.Бердск»
Моя дочка, Малика

Фотомарафон «Ты мой сыночек, ты моя дочка» объявляет газета «Курьер.Среда.Бердск»
Два брата Кочетковы старший Евгений, младший Егор
Фотомарафон «Ты мой сыночек, ты моя дочка» объявляет газета «Курьер.Среда.Бердск»
Мама Катя и сыночек Илья
Фотомарафон «Ты мой сыночек, ты моя дочка» объявляет газета «Курьер.Среда.Бердск»
Никита, Савва, Лева
Фотомарафон «Ты мой сыночек, ты моя дочка» объявляет газета «Курьер.Среда.Бердск»
Сыночек Даниил
Фотомарафон «Ты мой сыночек, ты моя дочка» объявляет газета «Курьер.Среда.Бердск»
Семья Поповых Игорь, Ирина и Ярославчик!!!

Фотомарафон «Ты мой сыночек, ты моя дочка» объявляет газета «Курьер.Среда.Бердск»
Сыночек Даниил

Фотомарафон «Ты мой сыночек, ты моя дочка» объявляет газета «Курьер.Среда.Бердск»
Мой сынок Руслан Деманов

Фотомарафон «Ты мой сыночек, ты моя дочка» объявляет газета «Курьер.Среда.Бердск»
Мама Анастасия, дочка София

Фотомарафон «Ты мой сыночек, ты моя дочка» объявляет газета «Курьер.Среда.Бердск»
Мама Анастасия, дочка София

Фотомарафон «Ты мой сыночек, ты моя дочка» объявляет газета «Курьер.Среда.Бердск»
Это мой сыночек и моя дочка

Фотомарафон «Ты мой сыночек, ты моя дочка» объявляет газета «Курьер.Среда.Бердск»
Мой Дмитрий Максимович

Фотомарафон «Ты мой сыночек, ты моя дочка» объявляет газета «Курьер.Среда.Бердск»
Папа Паша с дочкой Сашей

Фотомарафон «Ты мой сыночек, ты моя дочка» объявляет газета «Курьер.Среда.Бердск»
Моя дочка

Фотомарафон «Ты мой сыночек, ты моя дочка» объявляет газета «Курьер.Среда.Бердск»
Моя дочка

Фотомарафон «Ты мой сыночек, ты моя дочка» объявляет газета «Курьер.Среда.Бердск»
Папа Сергей и мой сын Матвей Городов

Фотомарафон «Ты мой сыночек, ты моя дочка» объявляет газета «Курьер.Среда.Бердск»
Мой любимый сынок Денис и моя любимая дочь Дарья
Фотомарафон «Ты мой сыночек, ты моя дочка» объявляет газета «Курьер.Среда.Бердск»
Мой любимый сынок Денис и моя любимая дочь Дарья
Фотомарафон «Ты мой сыночек, ты моя дочка» объявляет газета «Курьер.Среда.Бердск»
Мой любимый сынок Денис и моя любимая дочь Дарья

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