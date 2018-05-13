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Будет ли гарантийная полная замена дорожного полотна на улице Ленина?

Также разваливается покрытие на Красной Сибири, отремонтированной не так давно.

13.05.2018 Один комментарий

В рубрику «Сообщи свои новости» написал Владимир Владимирович:
Про ремонт улицы Ленина! Проехал сегодня по улице Ленина, движение было небольшое и обратил внимание на состояние дорожного полотна. Дорога то разваливается! Вся в выбоинах, ямок уж очень много появилось, ливневые колодцы провалились. Асфальт положен был крупной фракции, да и слой скорее всего не большой. И это новая отремонтированная улица. А деньги уплачены не малые. Вопрос к властям: будет ли гарантийный ремонт? Не ямочный, а полная замена некачественного полотна. Кстати, разваливается и покрытие на улице Красноармейской, которое ремонтировалось по гарантии и как видно сейчас уж очень тонким слоем. Также разваливается покрытие на Красной Сибири, отремонтированной не так давно. Хотелось бы услышать ответ по решению проблем на этих и других улицах нашего Бердска!


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(1) Комментарий

  1. Yaya

    Делали б уже честную гравийку и не позорились..

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