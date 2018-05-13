Как «Улыбка» покоряла Казань!

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С 4 по 7 мая образцовый коллектив хореографический ансамбль «Улыбка» под руководством Натальи Волковой принимал участие в Международном фестивале-конкурсе детского и юношеского творчества «Твой выход». Конкурс проходил в городе Казани, и был организован Фондом ПДТ «Территория творчества».

В состав жюри фестиваля-конкурса входили: заслуженный артист России, декан хореографического факультета МГИК, режиссер, хореограф-постановщик, старший преподаватель кафедры народного танца КазГИК.

Ансамбль «Улыбка» достойно представил город Бердск на конкурсе и получил два диплома лауреата I степени, а также Сертификат на бесплатное участие во II Международном фестивале-конкурсе детского и юношеского творчества «Твой выход», который пройдёт в ноябре 2018 года в городе Барнауле.

Руководитель коллектива Наталья Александровна Волкова была награждена Благодарственным письмом от организаторов международного фестиваля-конкурса «Твой выход».

Хореографический ансамбль «Улыбка» в эти же дни успел принять участие ещё в одном проекте – Международном конкурсе-фестивале детского и юношеского творчества «Dream Fest», который с 5 по 8 мая также проходил в Казани.

По результатам оценки жюри ансамбль «Улыбка» был награждён Кубком фестиваля и дипломом Лауреата 3 степени в номинации современный танец (9-12 лет). Руководителю ансамбля Наталье Александровне Волковой было вручено Благодарственное письмо.

Кроме того, ансамбль «Улыбка» получил Призовой сертификат номиналом 10 тысяч рублей для поездки на Международный конкурс-фестиваль детского и юношеского творчества «Антураж», который состоится в Москве в январе 2019 года.

В январе этого года старшая группа ансамбля «Улыбка» побывала на Международном хореографическом конкурсе «Путь к успеху», который проходил в замечательном Театре кукол «Экият». Коллектив показал блестящие результаты: ансамбль стал Лауреатом I, II, III степени, Анастасия Луцко стала лауреатом III степени за танец соло, дуэт Волошина Анастасия — Новикова Алиса получил диплом II степени, а трио Лаптева Анастасия — Смирнова Анастасия — Луцко Анастасия стало дипломантом II степени.