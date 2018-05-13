Пострадали пассажиры в ДТП с трамваем и КамАЗом в Новосибирске

Сотрудники ГИБДД устанавливают причины аварии в Новосибирске, в которой столкнули трамвай и большегруз, сообщили в воскресенье в управлении МВД по Новосибирской области.

Днем сегодня, 13 мая, на улице Петухова напротив дома №67 произошло столкновение автомобиля КамАЗ, поворачивавшего налево, и трамвая, следовавшего в попутном направлении со стороны площади Кирова.

На месте происшествия врачи скорой помощи осмотрели пассажиров, госпитализация потребовалась женщине. С травмой ноги ее доставили в больницу. Как стало известно «Курьер. Среда. Бердск», позже в лечебное учреждение самостоятельно обратился еще один пассажир общественного транспорта.

-В настоящее время сотрудники Госавтоинспекции устанавливают все обстоятельства и причины ДТП, а также степень вины каждого из водителей, рассказали в полицейском ведомстве.