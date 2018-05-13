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Пострадали пассажиры в ДТП с трамваем и КамАЗом в Новосибирске

Большегруз поворачивал налево и не пропустил трамвай, двигавшийся попутно. Сотрудники ГИБДД выясняют, кто из водителей виноват.

13.05.2018 Фото: Курьер. Среда. Бердск Нет комментариев

Пострадали пассажиры в ДТП с трамваем и КамАЗом в Новосибирске

Двум пассажирам потребовалась медицинская помощь

Сотрудники ГИБДД устанавливают причины аварии в Новосибирске, в которой столкнули трамвай и большегруз, сообщили в воскресенье в управлении МВД по Новосибирской области.

Днем сегодня, 13 мая, на улице Петухова напротив дома №67 произошло столкновение автомобиля КамАЗ, поворачивавшего налево, и трамвая, следовавшего в попутном направлении со стороны площади Кирова.

На месте происшествия врачи скорой помощи осмотрели пассажиров, госпитализация потребовалась женщине. С травмой ноги ее доставили в больницу. Как стало известно «Курьер. Среда. Бердск», позже в лечебное учреждение самостоятельно обратился еще один пассажир общественного транспорта.

-В настоящее время сотрудники Госавтоинспекции устанавливают все обстоятельства и причины ДТП, а также степень вины каждого из водителей, рассказали в полицейском ведомстве.


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