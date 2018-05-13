Обварилась кипятком насмерть 2-летняя девочка в Искитиме

Искитимский следственный отдел СКР начал проверку по факту причинения смерти по неосторожности маленькому ребенку. Об этом «Курьер. Среда. Бердск» сообщил сегодня, 13 мая, старший помощник руководителя управления Следственного комитета по Новосибирской области Дмитрий Чечулин.

По его словам, несчастный случай произошел в Иситиме 7 мая. 2-летняя девочка опрокинула на себя чайник с кипятком, получив серьезные ожоги. Пострадавшего ребенка немедленно доставили в искитимскую горбольницу. Но врачам не удалось спасти малышку. Она скончалась в реанимации ИЦГБ 8 мая от травм, несовместимых с жизнью. Степень термического поражения у погибшей девочки Чечулин не смог назвать.

Как стало известно «Курьер. Среда. Бердск», девочка опрокинула на себя чайник, который стоял на краю кухонного стола. Мать в тот момент находилась рядом, но не смогла предотвратить трагедию. По информации «Курьер. Среда. Бердск» от источников в администрации Искитима, семья, где произошел несчастный случай (пока инцидент квалифицируется так) на профилактических и других учетах не состоит и считается благополучной. У родителей погибшей девочки есть еще один ребенок.