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Обварилась кипятком насмерть 2-летняя девочка в Искитиме

Ребенок опрокинул на себя чайник и умер от ожогов в искитимской больнице на следующий день после несчастного случая. СК проводит проверку оп факту причинения смерти по неосторожности.

13.05.2018 Автор: Анастасия Солодкова Фото: Курьер. Среда. Бердск 3 коммент.

Обварилась кипятком насмерть 2 летняя девочка в Искитиме

Сутки врачи боролись за жизнь девочки

Искитимский следственный отдел СКР начал проверку по факту причинения смерти по неосторожности маленькому ребенку. Об этом «Курьер. Среда. Бердск» сообщил сегодня, 13 мая, старший помощник руководителя управления Следственного комитета по Новосибирской области Дмитрий Чечулин.

По его словам, несчастный случай произошел в Иситиме 7 мая. 2-летняя девочка опрокинула на себя чайник с кипятком, получив серьезные ожоги. Пострадавшего ребенка немедленно доставили в искитимскую горбольницу. Но врачам не удалось спасти малышку. Она скончалась в реанимации ИЦГБ 8 мая от травм, несовместимых с жизнью. Степень термического поражения у погибшей девочки Чечулин не смог назвать.

Как стало известно «Курьер. Среда. Бердск», девочка опрокинула на себя чайник, который стоял на краю кухонного стола. Мать в тот момент находилась рядом, но не смогла предотвратить трагедию. По информации «Курьер. Среда. Бердск» от источников в администрации Искитима, семья, где произошел несчастный случай (пока инцидент квалифицируется так) на профилактических и других учетах не состоит и считается благополучной. У родителей погибшей девочки есть еще один ребенок.


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(3) Комментариев

  1. Аноним

    Страшно. Ужас. Трагедия в семье. Соболезнование . Крепитесь.

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  2. Аноним

    не доглядели….соболезнования семье. самое страшное пережить своего ребенка и всю оставшуюся жизнь винить себя в этой смерти.

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  3. Аноним

    страшная смерть…

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