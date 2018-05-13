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Победу на Евровидении-2018 одержала израильская певица Нетта

Второе место заняла участница с Кипра Элени Фурейра, исполнившая композицию Fuego. На третьем — Сезар Сэмпсон из Австрии с песней Nobody But You. (ВИДЕО)

13.05.2018 Фото: Ютуб Один комментарий

Победу на Евровидении 2018 одержала израильская певица Нетта

Победительницей Евровидения-2018 стала израильская певица Нетта

Победу в международном песенном конкурсе Евровидение-2018 одержала представительница Израиля Нетта с песней Toy. По результатам голосования жюри и зрителей она набрала 529 баллов.
Второе место, получив 436 баллов, заняла участница с Кипра Элени Фурейра, исполнившая композицию Fuego. На третьем — Сезар Сэмпсон из Австрии с песней Nobody But You с 342 баллами.

Евровидение в этом году впервые проходило в Португалии. Финальное шоу состоялось в субботу на лиссабонской арене Altice в Парке Наций. На концерте выступили участники из 26 стран.

«Соревновалась сама с собой»

Победительница назвала участие в конкурсе сражением с самой собой и заявила, что гордится тем, что привезет Евровидение в свою страну.
«Мне постоянно говорили, что это причудливое соревнование между музыкальными жанрами и соревнование между музыкантами… Но я соревновалась сама с собой, переживала по поводу своего выступления, думала над тем, как я сумею тронуть столько людей, сколько смогу», — сказала Нетта на пресс-конференции после объявления результатов.

По словам певицы, ей не приходится доносить до аудитории смысл своих песен, так как она его воплощает. «Я люблю себя, вне зависимости от размера одежды, настроения, голоса. Мне всего лишь нужно быть собой <…>Каждый раз мы с моей командой стараемся выходить за рамки», — подчеркнула Нетта.

Проигрыш Самойловой

Российская участница Юлия Самойлова, выступавшая с песней I Won’t Break, не прошла в финал.

Певица назвала свое поражение справедливым. «Я знаю свои косяки, я вижу уйму ошибок. И это все не просто так: я не прошла», — призналась певица в эфире программы «Пусть говорят» на Первом канале.
Самойлова также поблагодарила зрителей за поддержку, отметив, что не видит в своем результате какой-либо политической подоплеки. По ее словам, до финала конкурса не дошли многие сильные исполнители.

После завершения конкурса российская певица поздравила победительницу.

«Netta! Молодец! Поздравляю тебя с победой на Евровидении! Она твоя по праву! Я счастлива! Честно!» — написала Самойлова в своем Instagram.

Источник: РИА Новости


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(1) Комментарий

  1. Аноним

    С днём рождения , Израиль , 70 совсем молод

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