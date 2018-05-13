Дети сходили на льготный сеанс в кино

В топ-10 на международной велогонке в Москве пробилась команда из Бердска
ОПГ предъявили арестованным олигархам Магомедовым
Угнанную ночью Toyota Corona по горячим следам обнаружили полицейские в Бердске
Из-за увеличения сбора взносов уменьшают расходы на Пенсионный фонд из бюджета
Цены на бензин могут расти быстрее инфляции
Александр Карелин возглавил инициативную группу в поддержку врио губернатора Травникова на выборах
Единственная пассажирка «летала» по врезавшейся в сосну маршрутке №18 в Бердске
Песков: в повестке Путина нет вопроса о президентском сроке три раза подряд
Вонь и лай гончих псов главы Ассоциации предпринимателей изводят жителей Бердска