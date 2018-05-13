Дети сходили на льготный сеанс в кино

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19.05.2018г наши дети посетили льготный сеанс в кинотеатре Орион.

Мы смотрели замечательный мультфильм «Смешарики дежавю «, дети с огромным удовольствием продолжают следить за судьбой Кроша и его компании)))

Сеанс посетили 63 семьи, это почти 200 человек.

Спасибо огромное руководству сети кинотеатров «Мир кино» кинотеатру «Орион» и всему персоналу за трепетное и чуткое отношение к нашим детям.

Вы подарили ещё один яркий и насыщенный день нашим детям, массу удовольствия и прекрасного настроения.

Семьи в полном составе смогли провести время,и это очень важно.

Спасибо от всех наших детей и их родителей.

После сеанса дети делились впечатлениями , пересказывали увиденное. Положительные эмоции захлёстывали)))

Как сказал один из детей — мультик был такой интересный, что даже моргать было некогда)))

С Уважением, Президент ГОФ помощи детям-инвалидам г.Бердска Валуцкая Анжелика Булатовна.