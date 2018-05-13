В топ-10 на международной велогонке в Москве пробилась команда из Бердска

В российской столице со 2 по 6 мая прошла многодневная гонка «Пять колец Москвы-2018», которая является единственной международной шоссейной гонкой на территории России.

В состязаниях участвовало 137 сильнейших спортсменов из Белоруссии, Латвии, Азербайджана, Нидерландов, Франции и России, представляющие 22 команды. В их числе стартовали представители бердской команды Cycling Team Berdsk, в составе которой выступали Аркадий и Владимир Еремкины, Алексей Мирюков и Максим Рудаков.

В разные годы в этих соревнованиях свое мастерство показывали звезды отечественного велоспорта, чемпионы страны, победители мировых велогонок и олимпийских игр. Сегодня столичный велотур внесен в календарь Международного союза велосипедистов (UCI) и остается потрясающей возможностью заявить о себе как для признанных спортсменов, так и для молодых талантливых велогонщиков.

Для бердчан участие в международных соревнованиях по велоспорту–шоссе «Пять колец Москвы» стало прекрасным стимулом и возможностью заявить о себе на международной арене, сообщили в городском отделе физкультуры и спорта.

В первый день соревнований, 2 мая, гонщики проехали пролог на гребном канале в «Крылатском» (индивидуальная гонка на время, дистанция 3,8 км).

3 мая, 1-й этап, поселок Жохово, кольцо «Кленовское», 156,8 км.

4 мая, 2-й этап, велотрасса «Крылатское», 149,6 км.

5 мая, 3-й этап, поселок Жохово, кольцо «Кленовское», 156,8 км.

6 мая, 4-й этап, велотрасса «Крылатское», 122,4 км.

За пять дней участники преодолели почти 590 км в борьбе за призовой фонд и рейтинговые очки UCI.

— Прекрасно показали себя ребята. Это отличный дебют. Команда бердской спортшколы выступила наравне с национальными сборными Белоруссии, Азербайджана, Латвии, России, — оценил тренер бердскоц команды Александр Мамонтов.

11 команд сошли с дистанции из-за сложности трасс. Главным испытанием для спортсменов стала гонка в «Крылатском» (122,4 км) — стадионе, где проводилась легендарная Олимпиада-80.

— Даже для именитых спортсменов 4-й этап в «Крылатском» стал недосягаемой вершиной, а наши парни справились — боролись до конца. Я горжусь, — продолжает тренер.

Александр Васильевич особо отметил Владимира Еремкина, который на 3-м этапе (дистанция 156,8 км) вошел в ТОП-10, заняв 8 место. Бердчанин обошел более 100 сильнейших велогонщиков.

По итогам многодневки «Пять колец Москвы-2018» в генеральной классификации бердская команда Cycling Team Berdsk завоевала 10 место. Рядовая спортивная школа вошла в десятку сильнейших сборных команд со всего мира! Отметим, что сборная России Russian National Team, в составе которой стартовал наш земляк — бердчанин Артем Овечкин, с достоинством стала лидером в командном зачете, обойдя сильнейших соперников.

Славу Бердску принесли Аркадий и Владимир Еремкины, Алексей Мирюков и Максим Рудаков.

Справка

Майская гонка на улицах Москвы по праву считается старейшей в истории отечественного спорта. Проведенная в далеком 1920 году гонка по Садовому кольцу стала прародителем современного столичного велотура. На старт первых соревнований вышло 87 лучших спортсменов Советского Союза, а победителем стал москвич Григорий Козлов. Судьба его трагически сложилась в годы Великой Отечественной войны — он погиб героем. Именно поэтому многолетняя история международных соревнований по велоспорту – шоссе «Пять колец Москвы» — связана с Днем Победы. Проявляя выносливость и волю к победе в велогонках, спортсмены отдают дань памяти героям, павшим в годы Великой Отечественной войны.