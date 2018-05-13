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ОПГ предъявили арестованным олигархам Магомедовым

По версии следствия, братья Магомедовы похитили 2,5 млрд рублей из выделенных на строительство стадиона при подготовке к ЧМ-2018 по футболу. Среди подельников чиновники.

13.05.2018 Фото: ТАСС 2 коммент.

ОПГ предъявили арестованным олигархам Магомедовым

Один из арестованных братьев Магомедовых

МВД России предъявило совладельцам группы «Сумма» Зиявудину и Магомеду Магомедовым обвинения в организации преступного сообщества для хищения бюджетных средств. Свою вину братья не признали. Следствие между тем уже нашло первых участников предполагаемого ОПС, передает Ъ.

Сотрудники ФСБ и ГУЭБиПК МВД задержали братьев Зиявудина и Магомеда Магомедовых, а также экс-главу компании «Интэкс» Артура Максидова еще 30 марта этого года. В тот же день всем троим следователь следственного департамента МВД Николай Будило объявил, что они являются подозреваемыми в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 210 УК, ч. 4 ст. 159 и ч. 4 ст. 160 УК (организация преступного сообщества, особо крупных растрат и мошенничества). На следующий день все трое были арестованы постановлениями Тверского райсуда. Подозрения в ОПС позволяли следствию не торопиться с предъявлением фигурантам обвинений — Уголовно-процессуальный кодекс отводит на это 45 суток с момента заключения под стражу.

Однако дожидаться истечения данного срока следователь Будило не стал. На днях всем трем фигурантам он предъявил официальные обвинения, после чего допросил их в новом процессуальном статусе. Из фабулы обвинения, по данным источников “Ъ” в правоохранительных органах, следовало, что Зиявудин Магомедов, являясь лидером ОПС, отвечал в нем за экономику, а его брат Магомед обеспечивал политическое и силовое прикрытие незаконных операций. Их ближайшим соратником при этом, по версии следствия, выступал Артур Максидов. В обвинении говорилось о том, что братья Магомедовы организовали шесть эпизодов мошенничества и одну растрату, ущерб от которых превысил 2,5 млрд руб.

Два инкриминируемых эпизода, по данным следствия, были связаны с подготовкой чемпионата мира по футболу, который пройдет этим летом в России.

Как считают в следственном департаменте МВД, братья Магомедовы через компанию «Глобалэлектросервис», которая входит в группу «Сумма», организовали хищение бюджетных средств, выделенных по госконтракту под строительство футбольного стадиона на острове Октябрьский. По версии следствия, песок, завезенный на остров «Глобалэлектросервисом», оказался более дешевым и менее качественным, а компания благодаря этому получила 500 млн руб. Еще 650 млн руб., как считает следствие, бизнесменам Магомедовым и Артуру Максидову принесли махинации с обустройством возглавляемой последним компанией острова Крестовский, где построена «Зенит-Арена».

По данным “Ъ”, никто из троих предполагаемых организаторов ОПС свою вину не признал. В частности, они обратили внимание следователя на то, что руководство «Суммы» само выявило нарушения в инкриминируемом братьям эпизоде с хищениями в Объединенной зерновой компании, совладельцем которой является группа. По этому поводу было направлено и заявление в правоохранительные органы. Кроме того, следователю якобы было сообщено, что результаты оперативно-розыскных мероприятий, проведенных сотрудниками ФСБ и МВД, которые легли в основу обвинения, не подтверждаются оценками экспертов. При этом защитники обвиняемых от комментариев “Ъ” воздержались. В частности, адвокат Александр Гофштейн, представляющий Зиявудина Магомедова, мотивировал это подпиской о неразглашении, данной следствию.

30 мая истекает срок ареста троих предполагаемых организаторов ОПС и следствие вскоре обратится в Тверской райсуд с ходатайством о его продлении. Ранее, напомним, суд отклонил предложенный братьями Магомедовыми залог в 2,5 млрд руб.

Одновременно, по данным “Ъ”, следствие озаботилось поисками участников ОПС. В ближайшее время соответствующие обвинения (ч. 2 ст. 210 УК РФ) следственный департамент МВД собирается предъявить предполагаемым соучастникам аферы в Калининграде: директору дирекции строительства объектов Востока ОАО «Глобалэлектросервис» Хачиму Эристову, экс-министру строительства Калининградской области Амиру Кушхову и заместителю главы регионального управления капстроительства Сергею Трибунскому. Все трое изначально были арестованы за мошенничество, а между майскими праздниками Тверской райсуд продлил им аресты до одного года. После обвинения в участии в ОПС эти фигуранты, как и братья Магомедовы, могут содержаться под стражей до суда до полутора лет.


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(2) Комментариев

  1. Аноним

    Уважаемый курьер. Заголовок ОПГ(организованная преступная группа) а по тексту ОПС (организованное преступное сообщество). Это большая разница

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  2. Андрей

    Предъявляют обвинение а не группу.

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