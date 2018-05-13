Угнанную ночью Toyota Corona по горячим следам обнаружили полицейские в Бердске

В Бердске полицейские раскрыли угон иномарки, сообщили в воскресенье в управлении МВД по Новосибирской области.

Ночью 12 мая в полицию поступило сообщение об угоне автомобиля «Тойота Корона», который был припаркован у дома на улице Пионерской.

Несущие службу в Бердске инспекторы ГИБДД по горячим следам обнаружили иномарку и задержали находившегося за рулем 27-летнего местного жителя. Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 166 Уголовного кодекса РФ (Неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения).