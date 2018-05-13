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Угнанную ночью Toyota Corona по горячим следам обнаружили полицейские в Бердске

27-летий бердчанин угнал иномарку, припаркованную у дома в военном городке. Катался он не долго.

13.05.2018 Фото: Курьер. Среда. Бердск Один комментарий

Угнанную ночью Toyota Corona по горячим следам обнаружили полицейские в Бердске

В Бердске нашли угнанную «Тойоту»

В Бердске полицейские раскрыли угон иномарки, сообщили в воскресенье в управлении МВД по Новосибирской области.

Ночью 12 мая в полицию поступило сообщение об угоне автомобиля «Тойота Корона», который был припаркован у дома на улице Пионерской.

Несущие службу в Бердске инспекторы ГИБДД по горячим следам обнаружили иномарку и задержали находившегося за рулем 27-летнего местного жителя. Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 166 Уголовного кодекса РФ (Неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения).


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(1) Комментарий

  1. Аноним

    Это сто процентов сожитель у сожительницы взял машину та позвонила 02 и сказала кто взял и куда уехал. Угоны наша полиция не раскрывает :-D

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