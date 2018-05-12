Может, не строить высотки в Южном?

В рубрику «Сообщи свои новости»написал Южанин:

Диву даешься….как это наша администрация городская умудряется неоднократно наступить на одни и те же грабли: ул. Красноармейскую и вообще этот район топят грунтовые воды страдают люди и их строения, просят денег, чтоб решить эту проблему, сетуя, что раньше вот так понастроили…НО микрорайон «Южный» история повторяется : строители начинают отсыпать участок под строительство высоток…частный сектор опять под угрозой затопления, будет нарушен естественный отток грунтовых вод. Их сейчас и так топит с аэродрома, а теперь еще и высотки перекроют естественное движение воды…Может, пока не наделали БЕДЫ решить этот вопрос и не строить там высотки. Мне кажется, администрация должна думать о уже живущих, а не только о призрачных перспективах развития.

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