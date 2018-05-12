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Цена на бензин могут расти быстрее инфляции

Это станет возможным при увеличении стоимости нефти, не исключил руководитель Федеральной антимонопольной службы Игорь Артемьев.

12.05.2018 Фото: pixabay.com Нет комментариев

Цена на бензин могут расти быстрее инфляции

Цены на бензин могут расти быстрее инфляции в 2018 году

Цены на топливо в этом году в России могут расти быстрее инфляции. Это станет возможным при увеличении стоимости нефти, не исключил руководитель Федеральной антимонопольной службы (ФАС) Игорь Артемьев. «Если цены будут 120 долларов за баррель, то мы не уложимся», — уточнил он, общаясь с журналистами.

Однако ситуацию можно корректировать, убежден Артемьев. Например, за счет введения системы «плавающих» акцизов. Суть в том, что после достижения определенного уровня цены на нефть на мировом рынке, например, в 90 долларов за баррель, сбор может уменьшаться на отчетную дату два раза в год. За счет этого, полагает Игорь Артемьев, будут стабилизироваться и внутренние цены. Свое предложение ФАС озвучило Минфину.
Кстати, за прошлую неделю розничные цены на бензин в России выросли на 1 процент, на дизельное топливо — на 0,9 процента. По данным Росстата, с декабря 2017 года бензин в России подорожал на 2,2 процента.

Тем временем мировые цены на нефть могут вырасти до 100 долларов за баррель в 2019 году, сделали заявление эксперты Bank of America. Так, фьючерсы на нефть марки Brent, которые еще вчера торговались на уровне более 77 долларов за баррель, вырастут до 90 долларов во второй четверти следующего года.


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